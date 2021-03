Últimas noticias y última hora de hoy martes, 23, marzo 2021 Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy. Descubre las últimas noticias del día 23 de marzo del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Descubre la mejor información de las secciones del periódico para estar al corriente.

Aquí, los titulares del día

El laboratorio AstraZeneca pudo utilizar datos «obsoletos» durante sus últimos ensayos clínicos en Estados Unidos, que daban a la vacuna contra el Covid-19 una eficacia del 80%, según un comunicado difundido esta madrugada por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de EE.UU. (NIAID).

El acuerdo de investidura entre Esquerra y la CUP conocido este domingo incluye el diseño de una legislatura que podría, potencialmente, acabar en un nuevo choque entre la Generalitat y el Estado. Así consta en el redactado del documento, filtrado en las últimas horas por los antisistema, que contempla un mandato en dos grandes fases: una de «acumulación de fuerzas» y otra, si fracasa la mesa de diálogo con el Gobierno, de choque con la legalidad vigente.

La actual secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, será la 'número dos' de Ángel Gabilondo en las listas para las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid que se celebrarán el próximo 4 de mayo.

La calle Toledo de Palma ya no es «franquista». O sí. Apenas 24 horas después de anunciar su retirada del callejero de la ciudad por su «simbología franquista», el alcalde socialista de la capital balear, José Hila, ha dado marcha atrás y mantendrá este nombre. Pero no en la misma calle donde ahora está ubicada. La actual calle Toledo, situada en el barrio de Sa Vileta-Son Rapinya, pasará a llamarse Rafel Valls mientras el consistorio -gobernado en coalición entre PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més- estudiará una nueva ubicación para una nueva calle Toledo. De este modo, la surrealista decisión de Hila supone que la actual calle Toledo es franquista mientras la futura calle Toledo no lo será.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que no contempla hacer movimientos notables respecto a sus listas de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo. «No contemplo hacer grandes movimientos, estoy muy orgullosa del equipo que me ha acompañado, tendré a todos mis consejeros. Haré públicos los nombres todos juntos porque para mí el dos es tan importante como el tres o el cuatro», ha señalado en un acto en el que ha participado de reforestación dirigido a paliar la pérdida de arbolado a causa de la borrasca Filomena, una actuación enmarcada en el proyecto del Ejecutivo regional Arco Verde e incluida en el convenio de colaboración del Gobierno madrileño con Carrefour y FSC España.