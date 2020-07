Últimas noticias del martes, 21 de julio del 2020 | Descubre toda la actualidad y última hora de internacional El contenido más importante de hoy, martes, 21, julio 2020, en las últimas noticias de internacional. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el perfecto resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 21/07/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los más importantes titulares del martes, 21 de julio que no te puedes perder, como estos:

Un hombre abrió fuego este domingo en el domicilio de Esther Salas, una jueza federal de New Jersey a la que recientemente se le encargó la dirección de un juicio contra Deutsche Bank por, entre otras cosas, no supervisar las transacciones problemáticas de Jeffrey Epstein, el millonario que traficó sexualmente con decenas de menores. En el incidente murió el hijo de la jueza, de 20 años, y resultó herido su marido. La magistrada salió ilesa del asalto. Este lunes, se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre sospechoso de haber perpetrado el crimen. La policía dio con el cadáver en un lugar a dos horas de distancia del domicilio de Salas en North Brunswick y, según la CNN, apuntaba a haberse disparado a sí mismo. Fuentes policiales aseguraron a «The Washington Post» que el hombre encontrado muerto es un abogado y que el FBI, los US Marshals -el cuerpo de seguridad dedicado a la administración de justicia- y la policía local están investigando el incidente.

El audio de la cabina del vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA) derribado el pasado enero cerca de Teherán por las fuerzas armadas de Irán, y que causó la muerte a sus 176 ocupantes, fue descargado este lunes por investigadores en Francia, según reveló este lunes el Gobierno de Canadá.

El coronavirus se expande dentro de VTV, la televisión estatal del régimen de Nicolás Maduro. Medio centenar de trabajadores, incluido su presidente, han dado positivo al virus esta semana, según ha informado el ministro chavista de Comunicación, Jorge Rodríguez, a través de Twitter. En plena pandemia, la planta se ha mantenido activa para no dejar de transmitir la propaganda del régimen durante las 24 horas.

En medio de una situación económica difícil en Rusia debido a la pandemia de Covid-19, que ha obligado a posponer los planes de desarrollo diseñados con anterioridad, y con las relaciones con Ucrania cada vez más tensas al no avanzar los acuerdos de Minsk para la normalización en el Donbass separatista, el presidente Vladímir Putin ha decidido intimidar un poco más a Kiev mostrando músculo naval.

Mahmoud Mousavi Majd fue la segunda persona acusada de espionaje ejecutada por Irán en la última semana. Se trata de un ex traductor al que señalaron como colaborador de Estados Unidos e Israel en el seguimiento del general Qassem Suleimani, líder de la Fuerza Quds, brazo de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria, asesinado en enero en Bagdad en una operación estadounidense. «La condena por espionaje de Mahmud Musavi Majd fue ejecutada para que el caso de su traición hacia su país quede cerrado para siempre», recogió la web oficial de la justicia iraní, Mizan Online. Majd no era miembro oficial de los Guardianes de la Revolución, pero «se infiltró en numerosas zonas sensibles con su cobertura de traductor». La Justicia informó que su familia emigró a Siria cuando era un niño y que por eso controlaba el árabe a la perfección -los iraníes hablan farsi- y conocía la geografía del país.