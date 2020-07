Últimas noticias y última hora de hoy martes, 21, julio 2020 Repasa las últimas noticias del día 21 de julio del 2020. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en ABC.es. El escueto resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del martes, 21 de julio que no te puedes perder, como estos:

La tranquilidad vivida en el fútbol español tras el regreso de la Liga, finalizada el domingo sin incidencia alguna en Primera división, saltó ayer por los aires en la última jornada de Segunda, en la que el partido que debía enfrentar a un equipo que se jugaba el descenso, el Deportivo, con otro que buscaba entrar en el playoff de ascenso, el Fuenlabrada, tuvo que ser aplazado al detectarse doce positivos por coronavirus, todos asintomáticos, en el conjunto madrileño. El resto de los duelos se jugaron con normalidad, pero varios clubes se mostraron reticentes a saltar al césped al entender que se producía una adulteración de la competición al no disputarse la última jornada en horario unificado.

Un hombre abrió fuego este domingo en el domicilio de Esther Salas, una jueza federal de New Jersey a la que recientemente se le encargó la dirección de un juicio contra Deutsche Bank por, entre otras cosas, no supervisar las transacciones problemáticas de Jeffrey Epstein, el millonario que traficó sexualmente con decenas de menores. En el incidente murió el hijo de la jueza, de 20 años, y resultó herido su marido. La magistrada salió ilesa del asalto. Este lunes, se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre sospechoso de haber perpetrado el crimen. La policía dio con el cadáver en un lugar a dos horas de distancia del domicilio de Salas en North Brunswick y, según la CNN, apuntaba a haberse disparado a sí mismo. Fuentes policiales aseguraron a «The Washington Post» que el hombre encontrado muerto es un abogado y que el FBI, los US Marshals -el cuerpo de seguridad dedicado a la administración de justicia- y la policía local están investigando el incidente.

El audio de la cabina del vuelo 752 de Ukraine International Airlines (UIA) derribado el pasado enero cerca de Teherán por las fuerzas armadas de Irán, y que causó la muerte a sus 176 ocupantes, fue descargado este lunes por investigadores en Francia, según reveló este lunes el Gobierno de Canadá.

Una medida tomada por el coronavirus junto a la distancia de seguridad o el uso de las mascarillas pero que llega para quedarse. El turístico municipio de Finestrat, en la provincia de Alicante, ha prohibido fumar en sus playas con multas desde 600 a 1.200 euros para consolidarse como un destino familiar «libre de humos» donde prima el confort y la seguridad sanitaria.

El número de nuevos contagios por Covid-19 se acelera. En las úlitmas tres semanas, los casos se han triplicado, al pasar de los 370 positivos del 30 de junio a los 1.200 de la semana pasada. Solo este fin de semana, España registró 15 nuevos brotes y ya suma 201 focos activos del virus con 2.289 casos positivos.

El rebrote del coronavirus se ha desbocado en Aragón en las últimas 72 horas, entre el viernes y el domingo. Así lo confirman los datos facilitados este lunes por la Consejería de Sanidad del Gobierno aragonés: más de 900 casos en solo tres días, 553 de ellos en Zaragoza capital.