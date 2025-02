Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del martes, 18, agosto aquí mismo:

Quique Setién se acaba de convertir en la primera víctima de la abultada derrota sufrida ante el Bayern Múnich en la Champions. Era un secreto a voces y el técnico estaba cuestionado desde antes de que se celebrara el partido, pero hasta que no se ha reunido la Junta directiva esta mañana, con carácter de urgencia, no se ha oficializado su salida. De hecho, su continuidad estaba ligada a la consecución de forma brillante de la orejona. Poco antes de las 11 de la mañana llegaba Josep Maria Bartomeu a las oficinas del club, donde ya esperaban varios directivos. Javier Bordas, Jaume Carreter y Jordi Moix han sido los últimos en llegar. Ronald Koeman, héroe de Wembley, parece que es el principal candidato para suplirle, pero no se ha hecho oficial.

La Real Sociedad ha fichado al atacante canario David Silva , quien acaba de culminar una larga trayectoria en el Manchester City, para las dos próximas temporadas.

El Deportivo se ha inscrito de manera simultánea en Segunda y Segunda división B este lunes, último día del plazo que había dado la Federación Española de Fútbol (RFEF) para hacerlo.

Tras hacer público el despido de Quique Setién , comunicado hace solo unos minutos, el Barcelona se dispone ya a cerrar la contratación de su nuevo técnico. Un entrenador que se anunciará en los próximos días y cuyo nombre podría ser el de Ronald Koeman , el mejor colocado para entrenar a los azulgranas la próxima temporada.

Marc-André ter Stegen pasará este martes por el quirófano para solventar sus problemas en el tendón rotuliano de la rodilla derecha . El doctor Ramon Cugat, cirujano experto en rodillas, será el encargado de solucionar la lesión crónica que no le provocaba dolor al jugar. Hay que recordar que alemán ya llevaba varios meses afectado por molestias en el tendón rotuliano y dudaba entré pasar por el quirófano o someterse a un tratamiento conservador . Estas molestias no le han impedido competir ni han disminuido su rendimiento y finalmente ha decidido operarse, ya que los factores de crecimiento con los que se trató a mediados de año le fueron bien pero el dolor reapareció.