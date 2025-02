Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del martes, 18, agosto aquí mismo:

Pablo Casado ha dado un paso decisivo en el Partido Popular para consolidar la línea moderada y centrada. El presidente del PP situará a Cuca Gamarra como nueva portavoz en el Congreso, en sustitución de Cayetana Álvarez de Toledo , mientras que José Luis Martínez-Almeida será el portavoz nacional del PP, y Ana Pastor se incorpora a la dirección nacional como vicesecretaria de Política Social.

Wuhan fue el epicentro de la pandemia antes de que el virus «conquistase» el resto del mundo . Durante semanas, las autoridades chinas sometieron a un férreo control la ciudad, que fue confinada e impedía la entrada o salida de sus límites a cualquier persona. Sin embargo, con la llegada del verano parece que sus ciudadanos también han perdido el miedo al coronavirus . Durante el fin de semana han salido a la luz las imágenes de una macrofiesta de música techno que acogió un parque temático de la ciudad, en la que no se respetaron ninguna de las medidas básicas de seguridad.

Saltaba la noticia a primera hora de la tarde, y la réplica no se ha hecho esperar. El PP comienza su remodelación interna con un plan que deja fuera a quien hasta ahora ha ejercido como portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados. Cayetana Álvarez de Toledo será sustituida por Cuca Gamara, en una decisión por parte de Pablo Casado que ella misma ha calificado de «error».

La pandemia del coronavirus sigue acaparando la actualidad informativa. El Ministerio de Sanidad ha registrado este lunes y desde el viernes 16.269 nuevos casos positivos de Covid-19, aunque algunos de ellos, según ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, corresponden a casos antiguos.

La ya exportavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha comparecido esta tarde ante la puerta del Congreso de los Diputados para cargar con dureza contra su destitución. Una decisión que el presidente del PP, Pablo Casado , le ha comunicado esta misma mañana durante el transcurso de una reunión de más de dos horas en el despacho del líder popular. Casado llamó ayer a Álvarez de Toledo, quien se encontraba de vacaciones, para citarla hoy a su despacho.

Quique Setién se acaba de convertir en la primera víctima de la abultada derrota sufrida ante el Bayern Múnich en la Champions. Era un secreto a voces y el técnico estaba cuestionado desde antes de que se celebrara el partido, pero hasta que no se ha reunido la Junta directiva esta mañana, con carácter de urgencia, no se ha oficializado su salida. De hecho, su continuidad estaba ligada a la consecución de forma brillante de la orejona. Poco antes de las 11 de la mañana llegaba Josep Maria Bartomeu a las oficinas del club, donde ya esperaban varios directivos. Javier Bordas, Jaume Carreter y Jordi Moix han sido los últimos en llegar. Ronald Koeman, héroe de Wembley, parece que es el principal candidato para suplirle, pero no se ha hecho oficial.