El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha pronunciado este lunes sobre el debate abierto por Cataluña respecto a la posible retirada de la mascarilla: «No es bueno dar fechas sino situaciones epidemiólogicas pero sí podemos prever con los datos cuándo es posible que se den dichas situaciones», ha dicho el epidemiólogo.

La vida de Naiara siempre ha pendido de un hilo muy frágil. Tiene solo dos meses de vida y ya ha estado a punto de morir tres veces. La primera vez, en el vientre de su madre, donde su corazón ya empezaba a ser un estorbo. La segunda, al nacer de forma prematura con menos de dos kilos de peso. La última, mientras esperaba un nuevo corazón que parecía que nunca llegaría. Hoy esta pequeña es uno de esos milagros médicos, la protagonista de un trasplante único en el mundo. No solo porque resulta casi imposible encontrar un donante para un niño tan pequeño en poco tiempo. También porque el injerto se realizó con un procedimiento que hace aún más difícil tener éxito: en asistolia (a corazón parado) y con un órgano de un grupo sanguíneo incompatible.

Un auténtico «despropósito» es lo que dicen estar viviendo los vecinos de Quintanar del Rey (Cuenca), donde llevan prácticamente desde octubre de 2020 en nivel 3 de alerta por coronavirus. A pesar de que los datos en Castilla-La Mancha dan señales de mejoría, en este municipio conquense de 7.765 habitantes la situación es a la inversa. Según los últimos datos de las autoridades sanitarias, se han declarado 53 positivos, lo que supone una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 687,1 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno de Emiliano García-Page quiere perimetrarlo, pero no le dejan, por lo que su Ejecutivo es uno de los tres que, cansados de no poder adoptar medidas taxativas, recurren al Tribunal Supremo. Como los castellano-manchegos, canarios y andaluces han hecho llegar al Alto Tribunal sus peticiones, pendientes aún de resolución.

En un contexto muy diferente al habitual, los XVII Premios ABC Solidario han reconocido una vez más la solidaridad de proyectos y entidades que aportan y mejoran la vida de quienes más lo necesitan. En total se han repartido 100.000 euros con el patrocinio de Telefónica y Santander para reforzar la ayuda y el número de beneficiarios de las actividades premiadas.

El Pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de la proposición de 'ley Trans' registrada por ERC, Más País, Compromis, CUP, Junts per Catalunya, BNG y Nueva Canarias y que se presentó como alternativa al texto sobre este tema redactado por el Ministerio de Igualdad y bloqueado desde hace meses por el PSOE para su aprobación en Consejo de Ministros. Los diputados morados darán su 'sí' a esta ley.

Está previsto que esta semana, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas decidan qué hacer con los cerca de los dos millones de trabajadores esenciales (profesores, policías, bomberos y militares) menores de 60 años a los que inyectaron la primera dosis de AstraZeneca y a los que ahora están pendientes de la segunda dosis.

Lo bueno de Valladolid es que te encuentras con tus ex. Te las encuentras constantemente, en el bar, en la cola del súper, en el registro. A veces, tu ex es la propia funcionaria y, entonces, el mostrador se convierte en esa eternidad que un día aspirasteis alcanzar. También las encuentras paseando con sus maridos y no puedes evitar analizarlos, como buscando el patrón que una esa línea de puntos suspensivos que nace en ti y muere en él. Si tiene cara de pardillo, pasas unos días frente al espejo escudriñando lo más profundo de tu mirada por si, en el fondo, no fueras más que el mismo pringado, pero con el tono sepia de las fotos antiguas. Todos los hombres que pasamos por la vida de una mujer somos, de algún modo, el mismo. Por eso, cuando me los encuentro, me acuerdo de Ayuso y no puedo evitar recordar aquellos días y, sobre todo, aquellas noches. Y me nace la sonrisa automática, pero también un compañerismo como de vestuario hacia esos héroes que sufren ahora las neurosis de sus mañanas.