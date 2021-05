Últimas noticias del martes, 18 de mayo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de deportes Lee las últimas noticias del día 18 de mayo del 2021. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El conciso resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Actualizado: 18/05/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del martes, 18 de mayo que no te deberías perder, como estos:

El tenista español Pablo Andújar ha debutado con victoria en el torneo de Ginebra (Suiza), de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, tras superar al australiano Jordan Thompson (6-0, 6-4), y se enfrentará en octavos al suizo Roger Federer, que vuelve al circuito tras dos meses de ausencia.

El Real Madrid va a terminar esta intensa temporada como la ha disputado en su gran mayoría: con un buen número de bajas. Mendy, Carvajal, Ramos, Varane y Lucas Vázquez serán baja ante el Villarreal por lesión, y a todos ellos se les unirá Kroos, que ha dado positivo por coronavirus.

Ahora que el promedio de edad dispara las estadísticas y los datos a favor de los jóvenes, recuerda Peter Sagan que la sabiduría y la clase no se compran en ninguna app. El triple campeón mundial, que ya no es tan veloz ni tan potente para coronarse cada día, arañó su triunfo número 117 como profesional. Lo hizo en una jornada corta y explosiva del Giro hacia el sur de Italia en la que eliminó a sus principales enemigos en un puerto de cuarta categoría.

Se decide el título en el antiguo estadio de la pulmonía, el viejo Zorrilla enclavado en el páramo de la avenida Mundial 82 de Valladolid, y en la Pucela que se despereza de la pandemia con afluencia masiva de visitantes en el último fin de semana, todo el mundo se acuerda de Ronaldo. Lo invocan porque el Valladolid, único equipo castellano en primera división, tiene media pierna en segunda víctima de una demoledora estadística a la que apelan los sabios de la ciudad: lleva 18 partidos consecutivos recibiendo un gol en su campo. El Atlético se aproxima este sábado (18.00 horas) con toda la pujanza de sus aspiraciones: ganar al Valladolid para ganar la Liga. El Pucela lo tiene medio imposible para salvarse (debe derrotar al Atlético y esperar a que no sumen tres puntos el Huesca y el Elche). El efecto Ronaldo no se nota en el equipo blanquivioleta.

Sufrir es tan del Atlético como las rayas rojiblancas de la camiseta o el oso y el madroño del escudo. Lo canta Sabina en el himno del centenario y lo corroboran cientos de actuaciones que dejaron al borde del infarto al aficionado rojiblanco. Sin ir más lejos, la última jornada sirve de ejemplo, obligado el Atlético a dar la vuelta a un partido que perdía a falta de diez minutos y que remontó para llegar líder a la jornada final. Una fecha que decidirá el campeonato, tal y como le ha pasado al Atlético en nueve de las diez Ligas que ha ganado en su historia. Maneras de sufrir, que dice la canción.

Última jornada de Liga, tiempo de ensoñaciones. El Atlético de Madrid, tras un domingo de tembleque, tiene todo a favor para hacerse con el título este fin de semana en Pucela: se enfrenta a un Valladolid en descenso, que no ha ganado en las últimas 11 jornadas y que no depende de sí mismo para permanecer en Primera. Acecha en solitario tras la desidia del Barcelona el Real Madrid, que recibirá al Villarreal y que busca la carambola para volver a revalidar título. Los blancos, pese a que la estadística no está de su lado, se han mantenido incesantes en su caza de sus vecinos y todo indica que no desfallecerán en los minutos finales de la temporada, pese a que su éxito dependerá siempre de una derrota o un empate de los pupilos de Simeone en el estadio de Zorrilla. Si uno revisa la hemeroteca, en las 35 Ligas que se han decidido en la última jornada en la historia de la competición solo seis empezaron con un líder y acabaron con otro. El Madrid, ahora a la espera de lo sorprendente, nunca fue protagonista en lo positivo en este tipo de desenlaces.