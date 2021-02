Últimas noticias del martes, 16 de febrero del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de sociedad El contenido más fundamental de hoy, martes, 16, febrero 2021, en las últimas noticias de sociedad. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el mejor resumen de noticias de hoy.

Por primera vez desde que se inició la vacunación, ha bajado la incidencia de los mayores 65 años vacunados respecto a aquellos de la misma edad que no lo están. Así lo aseguró este lunes en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón: «Vamos confirmando que la incidencia en mayores de 65 que están en residencias es menor que la de mayores de 65 que no están en estos centros. El grupo ya vacunado tiene una incidencia menor que ese mismo grupo de edad que todavía no lo está».

La ministra de Educación, Isabel Celaá, no está por la labor de garantizar la enseñanza en castellano en los colegios públicos de Baleares, donde el uso de esta lengua es prácticamente residual. Mientras el Gobierno balear de la socialista Francina Armengol hace oídos sordos a la petición de PLIS. Educación por favor (Profesores Libres de Ingeniería Social), que le ha reclamado por activa y por pasiva que los centros den un mínimo del 25% de las clases en español en cumplimiento de la jurisprudencia, la Alta Inspección, dependiente del Ministerio de Educación, descarta actuar y protege al tripartito (PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més), que avala la inmersión lingüística amparándose en la autonomía de los centros.

Cuando en 2014 Baleares estaba inmersa en una homogénea marea verde al grito de una escuela pública y en catalán, Julián Ruiz-Bravo (Burgos, 1956) tiñó el movimiento con un color discordante a favor del trilingüismo y de la enseñanza -también- en castellano. Montó una asociación de profesores para destapar las vergüenzas de la educación pública de las Islas. Licenciado en Filología Hispánica y profesor de secundaria del instituto Ramon Llull de Palma, el secretario de PLIS hace un repaso de la situación educativa de las Islas y apunta a los políticos como responsables de la deriva catalanista en la escuela.

Se veía que los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargados de investigar el coronavirus en Wuhan se estaban mordiendo la lengua para no incomodar a sus anfitriones, tan contentos con su visita como de tener una úlcera. Nada más marcharse de China, se la han soltado y ya están aflorando jugosos detalles sobre su mes de pesquisas para averiguar el origen de la pandemia.