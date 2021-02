Últimas noticias y última hora de hoy martes, 16, febrero 2021 en deportes Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en deportes. Descubre las últimas noticias del día 16 de febrero del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar actualizado.

Hay mucho trabajo en la zona noble de Valdebebas, donde Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros diseñan desde hace semanas el nuevo Real Madrid. En una sección poco dada a los cambios, sorprende la revolución que se avecina para el próximo verano, pero no queda otro remedio si se quieren mantener los éxitos del pasado.

Luka Doncic sigue de dulce en cuanto a anotación. Después de haber registrado su récord en la NBA hace escasos días, con 46 puntos ante New Orleans Pelicans, volvió a superar la cuarentena ante Portland Trail Blazers con 44 puntos que, sin embargo, no fueron suficientes para que los Mavs se llevaran el partido.

Recibe el Barcelona al PSG en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la Champions. Una eliminatoria que enfrenta al potencial económico y al auge deportivo del club francés con el declive en Europa de un Barça reforzado por su despertar tardío esta temporada. En el trasfondo de la batalla reluce un nombre propio, el de Leo Messi, estandarte de los culés y objetivo de los parisinos, que no han dejado de camelarle desde que el rosarino enviara el polémico burofax exigiendo su libertad. Neymar, Di María, Verratti o Leonardo Araújo se han posicionado públicamente tendiéndole la mano, provocando la ira del barcelonismo, el malestar de Koeman, la respuesta de los candidatos a la presidencia y la incomodidad del propio Messi, que ya ha dejado claro que hasta final de temporada no decidirá su futuro.

«No puedo explicar todas estas lesiones. No lo entiendo, son muchas y estoy preocupado porque cuando pierdes a un jugador, como entrenador te molesta». Las palabras de Zinedine Zidane el pasado sábado tras conocer la nueva baja de Carvajal sacaba a la luz la preocupación interna del club por un problema que está mermando el rendimiento del equipo durante la temporada. No entiende Zidane qué está ocurriendo y tampoco lo saben en el club, donde no se explican el porqué de tantas bajas, que han afectado ya a casi la totalidad de la plantilla.

La pregunta que se hacen las autoridades antidopaje, perplejas después de quince años de la redada que desembocó en uno de los mayores golpes al dopaje en el deporte, es para qué quiere Eufemiano Fuentes seis viales de capilares, una caja de cristales de muestras Portas, jeringuillas o un sellador de bolsas sanguíneas… Material sanitario que se destina a las transfusiones sanguíneas y que no cuadra con la teórica ocupación actual del cerebro de la operación Puerto, un dispensario médico en Gran Canaria en el que ejercería su especialidad: la ginecología. Amante del peligro, de cualquier desafío y del dinero, tal vez la cuestión se pueda responder recordando aquella frase del exciclista alemán Jorg Jaksche: «Es la clase de persona que cruza un semáforo en rojo solo para ver qué ocurre». El doctor de los milagros, condenado a un año de cárcel en la OP y posteriormente absuelto, ha reclamado parte de las pertenencias que le fueron requisadas aquel 23 de mayo de 2006 en el que los aficionados al deporte dejaron de creer en los Reyes Magos.