El relato habla de un viaje increíble, una locura hecha travesía, desde el suelo conocido a la ‘terra incognita’. Las naves partieron desde Marsella, bordearon España y la costa oeste de Francia, y subieron al Reino Unido. Llegaron a la costa norte y no se detuvieron, pese al frío. Siguieron subiendo, adentrándose en unas aguas extrañas, gélidas, brumosas, muy de leyenda, por supuesto, muy del fin del mundo. Al sexto día, a lo lejos, otearon una isla misteriosa, rodeada de témpanos de hielo, con un aspecto nebuloso, entre sólido y líquido. No tenemos la fecha exacta del avistamiento, pero sí la certeza de que ocurrió en el siglo cuarto antes de Cristo. El capitán de la expedición, Piteas, sabía que lo que tenía ante sus ojos no aparecía en ningún mapa, que era un descubrimiento. La llamó Tule, según las fuentes clásicas.

Al poco de asumir la presidencia de Venezuela, en 1999, Hugo Chávez viajó a La Habana para pronunciar un largo discurso que sentó las bases de la profunda relación que se establecería en los años venideros entre su país y Cuba. Entre el público, en una escena insólita, estaban los hermanos Castro, Fidel y Raúl, así como varios altos cargos del Gobierno cubano. En un ejercicio de pura diplomacia comunista, todos escucharon al nuevo presidente venezolano con suma atención.

Este domingo se lanzó el videoclip de 'La noche de anoche', canción publicada por Bad Bunny a finales de 2020 en colaboración con Rosalía. La coincidencia con el Día de San Valentín caldeó durante unos instantes las redes, ya que el dúo protagoniza una serie de apasionadas secuencias que parecían destinadas a terminar en un tórrido beso final. Pero los fans han visto con decepción la conclusión del vídeo de este tema incluido en el nuevo disco de Bad Bunny ('El último tour de mundo'), que termina sin el ansiado roce de labios entre las superestrellas.

La editorial Lumen publicará el próximo 8 de abril, una semana después de su lanzamiento en Estados Unidos por Viking Books, 'La colina que ascendemos', el poema que leyó Amanda Gorman el pasado 20 de enero en la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. 'La colina que ascendemos' saldrá a la venta en una edición bilingüe traducida por la también poeta, traductora y escritora Nuria Barrios y con un prólogo de la periodista Oprah Winfrey.

Azaña dijo que en este país la mejor forma de guardar un secreto era escribir un libro. Umbral le hizo caso y escribió mucho, muchísimo, siempre sobre sí mismo, aunque cuando se murió nadie sabía ni su nombre real ni su fecha de nacimiento ni quién era su padre, y eso que sus lectores se contaban por cientos de miles: esa es la magia de la autoficción, su embrujo. El de la literatura autobiográfica es un misterio, un enredo, más bien, que con el paso de los años y los títulos no hace más que complicarse con distintas etiquetas y broncas. La semana que viene llegará a España ‘Yoga’ (Anagrama), de Emmanuel Carrère, después de una sonada polémica de este con su exmujer, Hélène Devynck, quien lo acusó de presentar como verdades sus fantasías, dentro y fuera de la alcoba, por si fuera poco, incumpliendo, además, un contrato que habían firmado. En Francia, claro, la riña ha sido un éxito rotundo: a principios de diciembre Carrère ya había vendido más de doscientos mil ejemplares. La pregunta, sin embargo, no es cuál es la frontera entre la realidad y la ficción, un asunto enrevesado, propio del mundo académico más sesudo, sino por qué hay tantos autores que nos cuentan su vida. Por qué han llenado las librerías con sus cosas.