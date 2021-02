Últimas noticias y última hora de hoy martes, 16, febrero 2021 El contenido más fundamental de hoy, martes, 16, febrero 2021, en las últimas noticias. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más práctico resumen de noticias de hoy.

martes, 16 de febrero

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este lunes el último intento del rapero Pablo Hasel de evitar la entrada en prisión, un recurso de súplica en el que instaba que se suspendiese la ejecución de su condena a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las Fuerzas de Seguridad. Espera ser detenido en las próximas horas porque de acuerdo a las fuentes de su entorno consultadas por ABC, entregarse no es una opción.

Hay mucho trabajo en la zona noble de Valdebebas, donde Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros diseñan desde hace semanas el nuevo Real Madrid. En una sección poco dada a los cambios, sorprende la revolución que se avecina para el próximo verano, pero no queda otro remedio si se quieren mantener los éxitos del pasado.

La actualización de los datos de contagios por Covid-19 recoge cifras inusualmente bajas: hay 319 nuevos casos notificados incorporados, a los que se suman 232 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los fallecidos en la última jornada han sido 51.

Jonathan Moñiz Alcaide, el delincuente conocido como ‘El Piojo’, de 36 años, fue detenido a las nueve de la noche de ayer por la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid. El sujeto, de extrema peligrosidad, se encontraba huido con su hermano Miguel Ángel (que sigue sin aparecer) desde que ambos protagonizaron una escapada de película del penal de Madrid III. El arresto se produjo en Colonia Jardín, Latina, una zona de viviendas modestas junto a la A-5, cuando conducía un Alfa Romeo robado. Intentó escapar y embestir a los agentes en la persecución, para zafarse. No había modificado su aspecto, aunque iba tapado. Algunas fuentes indicaron que estaba localizado desde hace al menos una semana. Tenía cobertura de personas de su entorno más cercano.

Por primera vez desde que se inició la vacunación, ha bajado la incidencia de los mayores 65 años vacunados respecto a aquellos de la misma edad que no lo están. Así lo aseguró este lunes en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón: «Vamos confirmando que la incidencia en mayores de 65 que están en residencias es menor que la de mayores de 65 que no están en estos centros. El grupo ya vacunado tiene una incidencia menor que ese mismo grupo de edad que todavía no lo está».

Es la artimaña de ERC para forzar que los partidos se posicionen sobre un referéndum de autodeterminación con los resultados de las elecciones catalanas y los posibles pactos sobre la mesa. El Pleno del Congreso debatirá este martes una moción consecuencia de la interpelación del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, en su debut en la sesión de Control al Gobierno el día 3.