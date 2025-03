Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las novedades del martes, 15 de diciembre con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Los Bee Gees se lo deben todo a Eric Clapton. El momento en que el bluesman aconsejó al trío australiano que se fuera a vivir a Miami, para reorientar su carrera en los estudios Criteria en 1975, es uno de los minutos de oro de «How can you mend a broken heart» , primer y definitivo documental sobre el grupo. Dirigido por el cineasta y productor nominado a los Oscar Frank Marshall («El curioso caso de Benjamin Button», «Seabiscuit, más allá de la leyenda», «Jurassic World Dominion»), el largometraje repasa la vida y obra de una banda que grabó más de mil canciones, firmó veinte números uno y vendió 220 millones de discos. Los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb fueron, probablemente, el mayor fenómeno fan de finales de los años setenta. Los reyes de la música Disco. Convertirse en un producto de temporada fue también su perdición.

Baywater Street es una calleja corta de Londres, elegante a su modo, con sus casitas bajas, modestas y coquetas, pintadas con primor y muy inglesas (y a día de hoy de precio imposible). Discurre como un pequeño afluente perpendicular a King’s Road, el río central de Chelsea, una vía comercial glamurosa, pero lastrada por ese aluvión marcas tópicas que se repiten por todas las esquinas del globo.

La imagen de Mick Jagger esnifando cocaína de la punta de un cuchillo, una de los momentos estelares de «Cocksucker Blues », es una de las más atrevidas del universo rockumental. Tanto, que el propio cantante quiso que nadie la viera. La escena muestra eso que todo el mundo sabe, pero de lo que no se puede hablar. Menos aún cuando te has convertido en una súper estrella del establishment musical, cuando te idolatran millones de padres de familia que pinchan sus viejos vinilos a sus retoños para educarles en el buen rock'n'roll.

En sesión plenaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando celebrada esta tarde el compositor madrileño Tomás Marco ha sido elegido nuevo director de la institución, en sustitución del arquitecto Fernando de Terán , que llevaba en el cargo desde 2014 y ha agotado, pues, su segundo mandato (cada uno es de tres años). Alfredo Pérez de Armiñán , expresidente de Patrimonio Nacional, es el nuevo vicedirector.

Perdona el egoísmo, pero no me viene bien que te hayas muerto, John, llevo demasiados años siguiendo tu rastro como uno de tus espías, de manera sucia, sin épica por mi parte, triste… Investigando tus libros para, sin pudor, sacar de ellos la información cifrada que esconden y usarla en los míos, lo llaman copiar quienes no entienden que tener la receta de la paella no garantiza un arroz excelente. Yo escudriñaba tus ingredientes y trataba de aplicarlos a mi universo rezando porque mis libros no quedasen demasiado aguados o se me pasase el suspense.

Hace unos 3.200 años, en la Edad de Bronce, las grandes civilizaciones del Mediterráneo comenzaron su declive . Todavía no se acuñaba y la plata se usaba al peso como moneda de intercambio en todo el área (el oro también, pero era mucho más escaso y caro). El colapso provocó la interrupción del suministro de plata del Egeo al Levante a principios del siglo XII a. C., lo que provocó una escasez del metal precioso.

El subsuelo de Roma sigue desvelando restos de su pasado y este viernes se presentaron los últimos hallazgos en el Foro de Trajano , entre los que hay un friso y dos bustos atribuidos al emperador Augusto de joven y otro del dios del vino, Dioniso.