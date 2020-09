Últimas noticias del martes, 15 de septiembre del 2020 | Descubre toda la actualidad y última hora de historia Averigua las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 15 de septiembre del 2020 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

En septiembre de 1941, Eric Arthur Blair, un vecino de Londres de 38 años, de cara anodina y alargada, sombra de barba marcada y pelo tupido, pluriempleado en el Servicio Oriental de la BBC, observa como su ciudad arde bajo las bombas alemanas. Desencantado, anota la certera reflexión que le viene a la cabeza: «Según escribo estas líneas, seres humanos sumamente civilizados me sobrevuelan intentando matarme. No sienten ninguna enemistad personal hacia mí, ni yo hacia ellos. La mayoría, no me cabe duda, son hombres bondadosos, respetuosos con las leyes, que jamás soñarían con cometer un asesinato en su vida privada. Pero si uno de ellos consigue hacerme pedazos con una bomba bien lanzada no dormirá peor. Están al servicio de su país, que tiene plenos poderes para absolverlo de todo mal». Eric Blair firmaba en la prensa como George Orwell. Fue uno de los intelectuales más honestos del siglo XX. Algo más silencioso que las bombas, una tuberculosis, se lo llevó nueve años después.