La fotografía se replicó hasta la extenuación por la potencia que atesoraba. En ella, un vetusto y algo entrado en carnes Francisco Franco abrazaba, con una sonrisa de esas que ponen los más pequeños el día de reyes, al presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower. El mismo que, antes de los pegadizos anuncios electorales del «I like Ike» («Me gusta Ike», imaginación no le faltaba a su equipo de campaña) había orquestado la invasión aliada a la vieja Europa a través del Desembarco de Normandía. Aunque ese día, un 22 de diciembre de 1955 en la base de Torrejón de Ardoz, ya había pasado una década de aquello, el halo de gran héroe de la Segunda Guerra Mundial todavía brillaba en el norteamericano.

Los cambios que ha sufrido el escudo de España en los últimos siglos son tantos que resulta fácil perderse en ellos o interpretarlos de la manera incorrecta. En 2010, por ejemplo, el presidente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Jaime Salazar, encontró una serie de incorrecciones en nuestro símbolo nacional y hubo debate para rato: que si el rabo del león del cuartel del Reino de León se representaba hacia dentro y no hacia fuera, que si la corona de la columna izquierda no era la imperial, que si las cadenas de Navarra no tenían la simetría correcta o que si la flor de lis no era la auténtica, entre otros muchos.