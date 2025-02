Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día martes, 11 de agosto en el mundo y en España:

La eliminación de la Champions, que no por esperada ha dejado de ser dolorosa, ha hecho variar alguno de los planes que tenía Zidane en su cabeza de cara a la próxima temporada . El entrenador francés cree que el equipo sigue teniendo un alto nivel de talento y competitividad, a pesar de las numerosas críticas recibidas tras el k.o. continental, pero también es consciente que hay jugadores con una elevada edad. Seguramente no tanto en el global de la plantilla, pero sí en el once titular tipo.

El entrenador del Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo , respondió este lunes a las críticas que le dedicó Luis Figo, con el que coincidió en 2005 en el Real Madrid, y le recordó que fue la directiva del club blanco, y no él, quien quiso su salida del equipo.

La Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol anunciaba este lunes el ascenso de Lealtad, Marino, Alcoyano y Linares, los cuatro equipos que no pudieron disputar las eliminatorias de repesca de Tercera división, y la Segunda división B ya conoce todos los clubes que militarán en la categoría. En principio estaba previsto que el peldaño de bronce del fútbol español estuviera formada por cien equipos en la temporada 2020-21, pero esos cuatro ascensos han elevado ese número a 1 02 conjuntos. Andalucía, con 13 clubes, será la Comunidad Autónoma más representada.

El Valencia Club de Fútbol ha hecho públicos este martes dos positivos por Covid-19 después de que el primer equipo, el cuerpo técnico y su entorno más directo se sometiesen a test PCR con motivo del inicio del trabajo de pretemporada. No ha trascendido la identidad de los afectados, que ya están aislados.

Recordando las palabras de Quique Setién cuando desembarcó en el banquillo del todopoderoso Fútbol Club Barcelona , explicando que apenas un día antes estaba mirando a las vacas, Laro, hijo del entrenador bromeó con estos animales en la previa de la fase decisiva de la Champions League .

El velocista vasco Alberto Díez Martín , destacado corredor en la década de los cincuenta, falleció el pasado domingo en Alicante a los 91 años, ha confirmado la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).