Se llamaba Iván Díaz Bustillo, tenía 19 años y no se sabía nada de él desde la madrugada del sábado al domingo cuando terminó su trabajo como camarero en Paradinas de San Juan (Salamanca). E l joven desapareció tras sufrir un accidente de tráfico en la CL-610, entre su localidad natal y Peñaranda de Bracamonte. El domingo fue localizado su coche y esta tarde, alrededor de las seis, un conductor del tren que cubría el trayecto Salamanca-Madrid ha avistado un cadáver entre la carretera y la vía en la localidad abulense de Gimialcón a la altura del kilómetro 47 de la Nacional- 501. Según fuentes de la investigación se trata del joven desaparecido.

Las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón , sobre la calidad de la carne de macrogranjas, en una entrevista en 'The Guardian', han terminado desatando el primer conflicto del año en la coalición. Podemos cuestionó este lunes la «lealtad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , por desautorizar al ministro. Y, una hora después, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz , aconsejaba al jefe de los socialistas ser «más cuidadoso» con la coalición y esas declaraciones.

«El frío se está apoderando de nosotros». «Hemos tenido que dormir muchas noches en portales, y también varias en una terraza y aún así no nos importa, lo único que queremos es nuestros hijos, no queremos separarnos de nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos vivan el mismo tormento que nosotros en centros en manos de la Generalitat Valenciana». Es el grito de auxilio de Teresa y Pedro, padres de un niño de ocho meses y de un segundo bebé en camino.

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra , ha solicitado comparecer en la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas para explicar el informe que su departamento remitió al Síndic de Greuges (el equivalente al Defensor del Pueblo autonómico) con datos sobre actuaciones y protocolos en casos de sospechas de abusos a menores tutelados en la Comunidad Valenciana.

Tiene un marcado acento, mezcla de asturiano con leonés (nació en Ponferrada pero ha residido en el Principado), como puede apreciarse en las grabaciones que la Unidad Central Operativa (UCO), la élite de la Guardia Civil, le hizo durante el año largo de investigación, hasta que dio con él. «Si solo vais a hacer un registro, mal vamos... Son apenas 2.920 euros, no me preocupa tengo más» , espetó, con su chulería de prácticamente postadolescente, Jorge Arias Fernández, entonces con 23 años, conocido entre sus allegados como Jordi, y Lupin (como el personaje de ficción francés) para los investigadores.