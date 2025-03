Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los lectores. Todas las últimas horas del martes, 11 de enero con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Novak Djokovic venció la batalla judicial sobre la revocación de su visado y pudo disfrutar de su primer entrenamiento en Melbourne Park. Sin embargo, Australia sigue teniendo una opción de expulsarlo del país si el ministro de Inmigración, Alex Hawkes, ejerce su poder particular para indicar que la situación del serbio en el país es un peligro para la salud de los locales.

Novak Djokovic, liberado del hotel en el que estaba retenido y libre para circular por Melbourne e incluso para entrenarse en las pistas del recinto, ha sumado el primer punto de su particular partido contra Australia. El juez Anthony Kelly falló a su favor y en contra de la cancelación de su visado y su deportación interpuesta por las autoridades australianas fronterizas después de que consideraran que el serbio no había demostrado con pruebas suficientes tener un permiso para no estar vacunado contra el coronavirus.

La nueva edición de la Supercopa de España, que se disputará en Arabia Saudí esta misma semana (12-16 de enero), ha recibido varias críticas por parte del centrocampista del Athletic de Bilbao Raúl García . El jugador atendió a los medios esta mañana a raíz de la competición y, cuando fue preguntado por la sede, se mostró muy molesto con la decisión de que no se juegue en España.

El fin de semana en el fútbol europeo dejó una de las historias más bonitas de lo que va de curso, un cuento más propio del cine hollywoodense que de la pequeña Primeira Liga lusa. El líder de la competición, el Oporto, veía como se le escapaba la victoria ante el aguerrido Estoril, pero en los últimos compases del choque, Francisco Conceiçao (Coimbra, 2002), el hijo del entrenador, salvó los tres puntos para el júbilo de los norteños. Tras el gol, isofacto, el joven extremo corrió hacia el banquillo para fundirse en un abrazo con su padre , firmando una breve escena familiar donde no sobraron los besos y los gestos de emoción desmedida que generan los goles a favor en el último minuto.

Después de diez días de reflexión, intentando apagar fuegos por culpa del coronavirus, la ACB ha hecho públicas las fechas y horarios de la mayoría de encuentros aplazados en las últimas semanas, entre ellos el clásico entre Real Madrid y Barcelona que se disputará, finalmente, el 23 de enero.

«No hablamos de los árbitros». No hay club, entrenador o jugador que se resista a tan manida frase, un tópico más del fútbol por mucho que la realidad se encargue luego de desmentir a la inmensa mayoría. Siempre se ha hablado de los árbitros, y con la aparición de las redes sociales y los nuevos canales de comunicación, aún mucho más. En la escasa decena de días que ha consumido 2022 ya hay tres clubes que han utilizado sus cuentas oficiales para cuestionar la labor de los colegiados. Nada más comenzar el año, la R eal Sociedad acompañó el vídeo de una carga de Laguardia sobre Isak en el duelo ante el Alavés con una frase contundente: «Penalti y expulsión». Y esta última jornada, tanto el Betis como el Valencia se han despachado a gusto contra los arbitrajes de sus respectivos partidos ante el Rayo Vallecano y el Real Madrid. «El Real Betis lleva muchos años siendo absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral», comenzaba el mensaje del conjunto verdiblanco. De nuevo, el tópico. «Pero el arbitraje de hoy es incomprensible. La función de los árbitros es impartir justicia, no la ignominia que hemos vivido hoy en Vallecas. Un fallo es comprensible, pero la reiteración de errores en una misma dirección y vulnerando el reglamento no puede serlo», explicaba mientras enumeraba la secuencia de fallos que achacaba al gallego Muñiz Ruiz. «Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo», decía el Valencia, aún más belicoso y citando a la serie 'La casa de papel', que relata un atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.