Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del martes, 11 de enero que no te deberías perder, como estos:

Se llamaba Iván Díaz Bustillo, tenía 19 años y no se sabía nada de él desde la madrugada del sábado al domingo cuando terminó su trabajo como camarero en Paradinas de San Juan (Salamanca). E l joven desapareció tras sufrir un accidente de tráfico en la CL-610, entre su localidad natal y Peñaranda de Bracamonte. El domingo fue localizado su coche y esta tarde, alrededor de las seis, un conductor del tren que cubría el trayecto Salamanca-Madrid ha avistado un cadáver entre la carretera y la vía en la localidad abulense de Gimialcón a la altura del kilómetro 47 de la Nacional- 501. Según fuentes de la investigación se trata del joven desaparecido.

Las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón , sobre la calidad de la carne de macrogranjas, en una entrevista en 'The Guardian', han terminado desatando el primer conflicto del año en la coalición. Podemos cuestionó este lunes la «lealtad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , por desautorizar al ministro. Y, una hora después, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz , aconsejaba al jefe de los socialistas ser «más cuidadoso» con la coalición y esas declaraciones.

«El frío se está apoderando de nosotros». «Hemos tenido que dormir muchas noches en portales, y también varias en una terraza y aún así no nos importa, lo único que queremos es nuestros hijos, no queremos separarnos de nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos vivan el mismo tormento que nosotros en centros en manos de la Generalitat Valenciana». Es el grito de auxilio de Teresa y Pedro, padres de un niño de ocho meses y de un segundo bebé en camino.

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra , ha solicitado comparecer en la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas para explicar el informe que su departamento remitió al Síndic de Greuges (el equivalente al Defensor del Pueblo autonómico) con datos sobre actuaciones y protocolos en casos de sospechas de abusos a menores tutelados en la Comunidad Valenciana.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes en una entrevista en la Cadena Ser que se propone regular el precio de los test de antígenos . Sánchez ha querido poner en valor que cuando se redujo el IVA en las mascarillas también afectó al de los test. Ha dicho que el objetivo en diciembre era superar «el cuello de botella» por la falta de oferta y el gran aumento de la demanda de los autodiagnósticos, pero que ahora se plantean poder limitar los precios: «Nos meteremos con el control de precios», ha asegurado, informa Víctor Ruiz de Almirón . Sin embargo, ni el jefe del Ejecutivo ni el Ministerio de Sanidad aclaran cómo piensan lograr esta rebaja en los precios.

Novak Djokovic venció la batalla judicial sobre la revocación de su visado y pudo disfrutar de su primer entrenamiento en Melbourne Park. Sin embargo, Australia sigue teniendo una opción de expulsarlo del país si el ministro de Inmigración, Alex Hawkes, ejerce su poder particular para indicar que la situación del serbio en el país es un peligro para la salud de los locales.

Un equipo médico de Estados Unidos logró transplantar el viernes con éxito el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un paciente , al que le salvó la vida. Es la primera vez que se completa con éxito un trasplante de corazón de este tipo. La operación, realizada en Baltimore, duró unas siete horas.