Sergio García ha confirmado su ausencia en el Masters de Augusta después de haber dado positivo en coronavirus tras una prueba reciente. Será el primer grande que se pierde el español en 21 años de carrera.

Ansu Fati estará cuatro meses de baja. El delantero del Barcelona ha sido intervenido con éxito de su rotura del menisco interno de la rodilla izquierda después de la lesión sufrida tras una entrada de Mandi durante el partido ante el Betis. El jugador verdiblanco derribó Fati dentro del área en el minuto 31 provocando un penalti que fallaría Griezmann y la lesión del atacante, que aguantó durante el resto de la primera parte sobre el terreno de juego. Se espera que el futbolista pueda llegar a tiempo al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, ronda en la que le Barça tiene puesto pie y medio tras la ganar los tres partidos disputados de la fase de grupos. Hasta entonces, Ansu Fati se perderá lo que resta de esta primera fase del campeonato europeo (los tres encuentros ante Dinamo de Kiev, Ferencvaros y Juventus) y los próximos 19 partidos de Liga, además de todas las eliminatorias de Copa del Rey. El futbolista solo podría disputar la final si el equipo se clasifica para ello.

El Real Madrid, por primera vez en sus más de cien años de vida, vio cómo el extremeño Gil Manzano se convertía, el pasado domingo en Mestalla, en el primer árbitro en castigarle, a instancias del VAR, con tres penaltis en un mismo partido de Liga. Una cifra de penas máximas sufrida antes por otros equipos a lo largo de la historia de la Liga, pero solo la mitad de los señalados en la temporada 1995-96 en el duelo que continúa apareciendo en las estadísticas como el encuentro con más penaltis del campeonato español. Sin ayuda de la revisión de imágenes, un árbitro andaluz, José Japón Sevilla, ordenó seis lanzamientos desde los once metros. Todos ellos acabaron en la red.

La historia del pugilismo español está tintada de decenas de anécdotas que otorgan color a los campeonatos que logran estos atletas con los guantes de ocho o diez onzas enfundados. Pero la que se narra a continuación es, probablemente, una de las coincidencias más emotivas que se recuerdan. La protagonizaron un Poli Díaz sin cinturones continentales todavía en sus vitrinas y un Antonio Ricobaldi en la adolescencia más temprana.

La autocrítica es cruda en el Real Madrid y se realiza en los tres vectores del club, que son el entrenador, los jugadores y la directiva. Con independencia del arbitraje, que afirman les perjudicó ostensiblemente, Zidane abrió el frente del «mea culpa» al subrayar que su equipo comenzó bien, con un gol de Benzema como premio, y luego «se vino abajo». El técnico señaló con franqueza que fallan en defensa, tampoco están finos en ataque y deben mejorar en todos los ámbitos del juego. El técnico estaba decepcionado con varios de sus hombres y siente que debe atacar un nuevo punto de inflexión, como hizo cuando perdió en Mallorca en octubre del año pasado. Analiza que su mensaje no cala, que le oyen pero que no le escuchan. Vislumbra que sus pupilos no hacen lo que les dice antes del partido. Y tomará medidas. Asume que es responsable de todo. La acusación principal contra el marsellés es que su alineación en Mestalla no gustó a nadie, ni a los directivos ni a los propios futbolistas. Y eso genera inseguridad en el césped.