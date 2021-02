Últimas noticias del martes, 9 de febrero del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de deportes Averigua las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 9 de febrero del 2021 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Actualizado: 09/02/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del martes, 9 de febrero que no te puedes perder, como estos:

La enemistad entre Nick Kyrgios y Novak Djokovic es cada día que pasa más pública y notoria. El tenista australiano arremetió contra el serbio hace unas semanas a raíz de que se viera al número uno del mundo sin mascarilla y después de que este pidiera por carta una serie de concesiones para los tenistas que estaban en cuarentena. «Es un estúpido», llegó a decir en su cuenta de Twitter.

El Barcelona está muy molesto con el PSG, que no deja de lanzar recados y mensajes dando por hecho que Leo Messi es su gran objetivo para la próxima temporada. En el club azulgrana no entienden que los parisinos se refieran a un jugador con contrato en vigor, aunque éste este legitimado para negociar. Además, consideran que es un intento de desestabilizar al equipo de cara a la próxima eliminatoria de octavos de final de la Champions League. Fuentes del club azulgrana han señalado a este diario su malestar, sobre todo atendiendo a que el futbolista dejó muy claro este pasado mes de diciembre que no decidiría su futuro hasta final de temporada, con lo que no se descarta su continuidad, aunque saben que será imposible mantener las cifras que percibe actualmente. El último episodio se ha producido este mismo lunes cuando la revista France Football ha publicado en portado un fotomontaje del argentino vestido con la camiseta del PSG, alimentando los rumores de su llegada a París este próximo verano. Desde dentro del club barcelonista se ha censurado esta estrategia de los franceses, que se sienten fuertes para convencer a Messi al tener un proyecto consistente y a Neymar, íntimo amigo del rosarino, en sus filas. También se han expresado los candidatos a la presidencia y el propio Koeman, que ya la semana pasada no se mordió la lengua cuando Di María aseguró que «hay muchas posibilidades de que Messi venga al PSG».

Rafa Nadal debuta esta madrugada en el Abierto de Australia de 2021 ante Laslo Djere, actual número 56 del ranking mundial de la ATP y rival al que nunca se ha enfrentado el balear. Un estreno al que Nadal no llega en perfectas condiciones después de sufrir en los últimos días unas molestias musculares en la espalda que le impidieron participar de la Copa ATP en sus tres primeras jornadas (Australia, Grecia e Italia).

Sorprendió en el Lens. Un central alto, espigado, que sacaba el balón jugado con criterio y cortaba el ataque rival con limpieza, sin patadas, sin estruendo. Llegó a los 18 años al Real Madrid, sin alharacas, era un desconocido para el gran mundo del fútbol y en poco tiempo se hizo con un sitio en el centro de la defensa en una rotación constante con Ramos y Pepe. Observador de la liga francesa, Zidane aconsejó su fichaje cuando era consejero de Florentino Pérez. El entrenador de la época, Mourinho, le vio jugar, aprobó su contratación y la decisión fue un éxito. Es titular fijo desde hace un lustro.

El asunto viene de lejos. De julio de 1983, de un descenso en el Peyresourde en el Tour protagonizado por Perico Delgado. En el legendario puerto de largas rectas y escasa vegetación, el segoviano se inventó una pose: la cabeza hundida por delante del manillar, el cuerpo en forma de pico, el trasero por encima del sillín, las dos piernas flexionadas, un pie delante y otro atrás a la misma altura de los pedales. «L’Equipe», la biblia del ciclismo, concedió más valor a la acrobacia de Delgado que a la victoria de Robert Millar. «El loco de los Pirineos», tituló en su portada. Perico no fue original. Había copiado la idea de un ruso que ya bajaba así los puertos en el Tour del Porvenir en 1978. En busca de la aerodinámica, los ciclistas han bajado aún más el punto de gravedad. Desde 2016, con Chris Froome en otro descenso del Tour, apoyan el culo en la barra del cuadro. Es el denominado «super tuck», posición huevo o bicho bola. Más velocidad, más riesgo... A la Unión Ciclista Internacional (UCI) le ha parecido demasiado peligroso y, en aras de la seguridad, ha prohibido la «postura Froome». Y los ciclistas, una vez más, se rebelan sin acción ejecutiva que lo acompañe.

En la cultura popular estadounidense, Florida es un estado donde dos generaciones confluyen. Allí, en el sureste del país, los universitarios van a desfogarse durante las vacaciones de primavera mientras los jubilados transitan por su epílogo entre la humedad y el calor sofocante. Cuando Tom Brady, (entonces con 42 años) abandonó los New England Patriots la pasada temporada, equipo con el que había dominado la NFL la última década, encajaba en el perfil de los segundos. Un retiro dorado en los Tampa Bay Buccaneers con seis anillos en nueve finales disputadas que amparaban su condición de leyenda. Hoy, un año después de la llegada del quarterback, el equipo es campeón de la liga tras batir de forma dictatorial a los Kansas City Chiefs (31-9) en la madrugada del domingo al lunes. Pero, y pese a que Brady acapara con razón todos los focos, hay un hombre que bien podría pasar por uno de esos estudiantes atolondrados y que ha protagonizado una de las historias más anómalas del fútbol americano. Se llama Rob Gronkowski y hace dos temporadas, cuando tenía 29 años, decidió retirarse del fútbol americano. Hoy es de nuevo campeón.