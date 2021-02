Últimas noticias del martes, 9 de febrero del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de cultura Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en cultura. Descubre las últimas noticias del día 9 de febrero del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar al corriente.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día martes, 9 de febrero en el mundo y en España:

Tras las recientes acusaciones de abusos sexuales y psicológicos vertidas sobre Marilyn Manson por varias de sus ex, más mujeres están empezando a hablar de su relación con el famoso artista estadounidense. La fotógrafa Erica Von Stein ha relatado que durante la gira «Twins of Evil» de 2012 en Reino Unido, el músico subió varias fans a su autobús de gira después de un concierto en Glasgow, y las obligó a beber alcohol y a hacerle un strip-tease.

A solo 28 kilómetros de Lisboa, se alza Sintra con su majestuosa sucesión de palacios, torreones y jardines de aspecto idílico. Una villa romántica que fascinó a Lord Byron y que la Unesco reconoció como Patrimonio de la Humanidad en 1995. El síndrome de Stendhal habita aquí, tal es la acumulación de belleza arquitectónica y de patrimonio cultural heredado de un Portugal que emite destellos desde la noche de los tiempos. Exuberancia cercana, oasis de sutileza, elegante prestancia. Pero ahora puede saltar por los aires el estatus que lleva tres décadas atrayendo a viajeros deseosos de rendirse ante la Quinta da Regaleira, el Palacio da Pena, el Convento dos Capuchos o el Castelo dos Mouros mientras se degustan dos de los deliciosos dulces locales: las «queijadas» y los «travesseiros» de Sintra.

Ampliar museos es una misión digamos complicada para la que hay que armarse de paciencia. Si no, que se lo pregunten a Moneo en el Prado con los vecinos de los Jerónimos, a Herreros en el Museo Munch con los políticos de Oslo, y a Cruz y Ortiz en el Rijksmuseum con los ciclistas de Ámsterdam. Ni ganas de pedalear le quedaron a los sevillanos. Un calvario que podría repetirse ahora con Norman Foster y Luis María Uriarte, ganadores del concurso internacional convocado en 2019 para la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Abrió la caja de los truenos un informe de la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, desvelado por ABC el pasado día 2. En dicho informe, que respondía a la consulta realizada por el arquitecto Fernando Pérez Rodríguez-Urrutia –sobrino nieto de Fernando Urrutia, uno de los arquitectos, junto con Gonzalo Cárdenas, del museo original en 1945–, se vertían duras afirmaciones sobre el proyecto: que vulnera la ley, que infringe el Plan General en superficie, altura, contaminación visual..., que no se respetan las construcciones anteriores, que la antigua Plaza Arriaga, abierta y soleada, se convierte en un vestíbulo cerrado del museo; que la argumentación recogida en el Plan Especial es parcial y poco convincente... En suma, que se ha hecho un traje a medida, acoplando la ciudad al edificio y no al contrario. El informe se remitió al Ministerio de Cultura (lo ha recibido y lo estudiará), el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno vasco.