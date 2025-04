Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los más importantes titulares del martes, 7 de julio que no te puedes perder, como estos:

Alfonso García Gabarrón, al frente del Almería hasta que el pasado verano vendiera el club al jeque Turki Al-Sheikh por 20 millones de euros, se ha convertido en el nuevo propietario y presidente del Águilas FC, conjunto que milita en la Tercera división murciana del que era dueño Fernando Chavero. El mexicano abandona la entidad blanquiazul tras el acuerdo anunciado con el empresario aguileño. "El proyecto es para llegar al fútbol profesional en 3-4 años, el primer paso es ascender a Segunda B y lo haremos con un equipo que vamos a profesionalizar. Vamos a traer varios jugadores extranjeros de primer nivel", ha afirmado García Gabarrón.

El Barcelona pelea la Liga a contrarreloj. Con los pocos partidos que restan para el final de campeonato es consciente que lo mejor no tiene margen suficiente para enjugar los cuatro puntos con los que le aventaja el Real Madrid. Necesita ganar sobre el terreno de juego y ante los micrófonos. Solo así se explica la comparecencia de Josep Maria Bartomeu tras la victoria ante el Villarreal para quejarse por la manera como el Madrid venció en San Mamés. «El VAR no está dando la talla que todos queríamos. Desde que ha pasado el post confinamiento ha habido muchos partidos que no ha sido equitativo y ha favorecido al mismo», deslizó. Una queja con un doble objetivo.

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han hecho público este lunes su acuerdo para que las jornadas 37 y 38 de LaLiga Santander y las Jornadas 41 y 42 de LaLiga Smartbank se disputen con «un horario unificado como se ha venido realizando en las anteriores temporadas».

El técnico chileno Manuel Pellegrini entrenará al Real Betis las dos próximas temporadas, hasta junio de 2022, con una tercera opcional si el club andaluz así lo considera oportuno.

El Rayo Vallecano, con su victoria en el estadio de La Romareda sobre un Real Zaragoza deprimido (2-4) y que sigue sin ganar en casa en la era poscoronavirus, se apunta a la Promoción de ascenso a Primera, que tras el triunfo en la capital aragonesa le queda a solo dos puntos.

Si el Madrid gana la Liga, lo hará por los árbitros. Si la acaba perdiendo, será por la brillante recta final del Barça, capaz de remontarle cuatro puntos, más el goal average, en las últimas cinco jornadas. Esa es la historia que van a vender de manera oficial, sin medias tintas, desde la propia entidad azulgrana -jugadores, cuerpo técnico y directiva al unísono-, medios afines y la totalidad del barcelonismo. En la ciudad condal no les gusta el tono que han adquirido los colegiados y el VAR en este fútbol poscoronavirus y, lejos de valorar sus errores, deportivos y no deportivos, que van camino de costarle una temporada en blanco, han decidido centrar su objetivo en el colectivo arbitral, que hace mucho más ruido y esconde los agujeros propios. Ya saben, escupe que algo queda.