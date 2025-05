Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día martes, 4 de agosto en el mundo y en España:

El Rey Don Juan Carlos I ha trasladado a su hijo, Don Felipe , que ha tomado la decisión de abandonar España , según ha informado este lunes el Palacio de La Zarzuela . Don Juan Carlos , que partió el pasado domingo, ha comunicado esta decisión al Rey en una carta en la que le expone su «meditada decisión» de trasladarse, «en estos momentos», fuera de España. Se trata de una decisión que toma «con profundo sentimiento, pero con gran serenidad», afirma. También recuerda que «siempre ha querido lo mejor para España y para la Corona». Ante la decisión adoptada por Don Juan Carlos, el Rey ha transmitido a su padre «su sentido respeto y agradecimiento».

El Rey Juan Carlos ha comunicado a través de una carta a su hijo, Felipe VI, su decisión de irse de España por la repercusión de «acontecimientos pasados de mi vida privada», expresión con la que alude a la investigación de la fiscalía sobre sus presuntas infracciones fiscales en el cobro de una comisión saudí millonaria. El pasado mes de marzo, Felipe VI había sancionado su conducta retirándole su asignación pública y renunciando a su herencia. Don Juan Carlos explica que con su decisión quiere «facilitar el ejercicio de las funciones» de su sucesor. La medida llega después de que el Gobierno presionase en busca de alguna reacción del Rey emérito en la línea de la que finalmente se ha producido.

«Respeto a las decisiones comunicadas por la Casa del Rey y reconocimiento a la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al Rey Felipe VI desde su llegada a la Jefatura del Estado». Es el primer y escueto mensaje emitido por La Moncloa, hora y media después de conocerse esta tarde el anuncio de Don Juan Carlos de trasladarse a vivir fuera de España. Las palabras del Ejecutivo después de que el PP suscribiera la primera reacción de un partido político de primera fila ante, con un breve escrito de cinco puntos en el que expresa «su más absoluto respeto a la decisión del rey emérito quien demuestra con el comunicado conocido hoy su lealtad a España , a la Monarquía parlamentaria y al Rey Felipe VI». «El PP expresa su más absoluto respeto a la decisión del Rey Emérito quien demuestra con el comunicado conocido hoy su lealtad a España, a la Monarquía parlamentaria y al Rey Felipe VI», y añaden la reafirmación de su «respaldo y apoyo al Rey Don Felipe, que lleva ejerciendo de forma ejemplar su papel como jefe del Estado durante estos seis años de reinado».

El Palacio de la Zarzuela dejará de ser la residencia de don Juan Carlos algo más de 58 años después de que se convirtiera en su hogar tras contraer matrimonio con la reina Sofía.

El Rey Don Juan Carlos viajó este fin de semana a Sanxenxo (Pontevedra). Desde este destino, uno de sus predilectos para practicar una de sus principales aficiones, la vela, se desplazó a la localidad portuguesa de Oporto, desde donde tomó un avión para viajar al aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana), según pudo saber ABC.

La decisión del anterior Jefe del Estado de abandonar España se produce cuando aún no se ha dirigido ningún procedimiento judicial contra él. Don Juan Carlos, a fecha de hoy, no está formalmente investigado ni en España ni en Suiza, aunque en ambos países hay fiscales trabajando en líneas paralelas que parecen converger en la figura del padre de Felipe VI . Y todo, a partir de un audio del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en el que quien fue íntima del monarca, se despacha implicándole en un rosario de irregularidades, si no delitos.

Más de una hora ha tardado La Moncloa en reaccionar después de que Casa Real haya informado que Don Juan Carlos abandona España. Un movimiento tras el que se esconde la enésima fractura pública del Gobierno de coalición cuyos miembros han mantenido comportamientos opuestos. Mientras desde el PSOE ningún miembro del Gobierno se ha manifestado o valorado en público la decisión del Rey padre, desde Unidas Podemos han criticado la noticia, acusando a Don Juan Carlos de huir del país.