España volverá a perder Eurovisión, pero quedará la exégesis de un pezón, la coreografía de una lengua vehicular y la charcutería del 'spanglish'. De un tiempo a esta parte, España, este lugar bendecido por la belleza y la contradicción, se obceca en asuntos que se ocupan más de la punta del Iceberg que del hielo mismo.

La 'Hora Zero' es la clave que se refiere al día en que Gran Bretaña contempló la invasión de España, a comienzos de octubre de 1943, para prevenir su entrada activa en la Segunda Guerra Mundial. El régimen de Franco , a pesar de jugar con su posición de 'no beligerancia', estaba abiertamente dando apoyo al Eje, con los puertos de Vigo y La Coruña empleados como bases para navíos y submarinos nazis, y vendiendo ingentes cantidades de wolframio a Alemania para sus fábricas de armamento. Hasta la fecha se conocían los informes británicos para una eventual invasión, pero lo que no había visto la luz era que, en efecto, Franco albergó un temor cierto a que España fuese invadida en 1943, principalmente por Galicia, y dio instrucciones para «alcanzar la mayor eficiencia en las misiones de vigilancia y defensa de costas y fronteras».