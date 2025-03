Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día lunes, 30 de noviembre en el mundo y en España:

Fue un día duro en el circuito de Sakhir porque el accidente y el fuego en el coche partido de Grosjean dejó helados a sus compañeros y alos jefes de equipo. «Viene bien recordar que cada vez que nos subimos al coche, nos jugamos la vida », expresó Carlos Sainz en palabras sensatas.

Romain Grosjean avanzaba en el fondo del pelotón como un gamo a la carrera, al límite en la salida del Gran Premio de Bahréin a unos 200 kilómetros por hora, cuando en la curva 3 protagonizó uno de los accidentes más pavorosos de la historia de la F1 que no recuerdan los más veteranos. Su coche, un Haas con motor Ferrari, explotó y se partió en dos al impactar contra un guardarraíl. La ausencia de imágenes en la señal de televisión indicó al instante un sobreentendido en la F1: pésimas noticias. El choque brutal y el monoplaza en llamas hicieron pensar en Jules Bianchi o en María de Villota, los últimos pilotos fallecidos en acto de servicio. Pero Grosjean salió entre la columna de fuego , como un náufrago que busca el salvavidas. No fue, como reza el tópico, un milagro. Las medidas de seguridad implantadas por la Federación Internacional (FIA) han introducido tantas mejoras en los coches que, como ayer en Bahréin (en la cita ganada por Hamilton), los convierten en un búnker casi inexpugnable.

Marcelo ha sido un mago del balón durante doce temporadas en el Real Madrid . Su creatividad ofensiva superaba su debilidad a la hora de defender. No era un lateral, era un centrocampista de arte que llegaba desde atrás. Ramos y Xabi Alonso le cubrieron las espaldas durante años para que atacara con tranquilidad y rompiera defensas cuando no había manera de romperlas. Se marchó Xabi y llegó Casemiro para realizar la misma labor de protector del lado izquierdo. Pero actualmente, hay que decirlo con crudeza, Marcelo no marca aquella diferencia. El físico ya no acompaña a su calidad. La llegada a la titularidad de Mendy, ganada la temporada pasada, confirmó esa verdad. Zidane le ha dado oportunidades constantemente para intentar recuperar la esencia del brasileño y no le ha respondido. La realidad es que Marcelo define el flanco débil de la defensa del Real Madrid.

Zidane se desespera en el campo y eso es un dato importante en un hombre tan tranquilo. Los vaivenes del Real Madrid, ganador estelar en el Camp Nou y perdido frente al Cádiz, concentrado en San Siro y anárquico ante el Alavés, le rompen los esquemas. Antes pensaba que los futbolistas no escuchaban su mensaje. Ahora, visto lo que sucedido el sábado, opina que sí le escuchan, que no es una cuestión de no querer, sino de no poder, lo que futbolísticamente es peor. No hay falta de actitud, sino signos de impotencia de algunos de sus pupilos, que impregnan de pérdida de confianza personal. El análisis interno del entrenador tiene ocho claves que definen con la precisión de una resonancia lo que le pasa a su plantilla. Mañana se mide al Shakhtar, con Benzema como novedad, y no puede volver a tropezar, porque se juega el futuro en la Champions.

Soy de los años 70. No nací con internet ni con videojuegos virtuales. Los habitantes de mi generación no conocíamos ni sabíamos que en un futuro existiría el dron, el «youtuber», «intagramer» y qué se yo cuántas cosas más.

Leopoldo Luque, médico de Diego Maradona, cuyo consultorio y cuya casa fueron registrados este domingo en el marco de la investigación de las causas de la muerte del exfutbolista, aseguró que hizo «lo mejor» por el 'Pelusa', que no era el responsable de su salud y que 'el Diez' decidía por sí mismo.