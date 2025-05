Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del lunes, 29 de noviembre que no te puedes perder, como estos:

Aquellas 311 vidas se perdieron entre olas que parecían montañas. Un viento huracanado lanzaba el galeón contra la pared de agua, bramaba en las jarcias, empapaba las velas y los cabos, estrellaba a los marinos contra la tablazón, mientras, con cada sacudida, el pánico secaba las gargantas de los tripulantes, lo único que permanecía seco de proa a popa, desde el bauprés hasta el timón.

Empecemos por el niño. Se llamaba Yusuf, y cuando tenía doce años tuvo que abandonar su hogar de manera repentina. Recordaba que era época de sequía y que cada día era igual al anterior. Las flores morían apenas brotaban. Extraños insectos salían de debajo de las piedras para retorcerse hasta morir bajo la luz abrasadora. El sol hacía que los árboles lejanos temblasen en el aire y que las casas se estremecieran y jadearan con dificultad. Con cada pisada una nube de polvo se elevaba, y una quietud agobiante se cernía sobre las horas de más calor. Momentos precisos como éstos acudían a su memoria cuando menos se lo esperaba.

La última generación de consolas recuerda a la obra de teatro de Samuel Beckett 'Esperando a Godot': casi todo el mundo espera que, en cualquier momento, Microsoft y Sony serán capaces de cubrir la demanda de Xbox Series y PlayStation 5. Y mientras tanto –mientras esperan– lo que pasa es el tiempo. Y poco más. Ninguna de las dos empresas ha sido capaz de capear la escasez de chips que impide fabricar más sistemas, lo que provoca que encontrar las flamantes máquinas sea, un año después de su lanzamiento, prácticamente, misión imposible. «La nueva generación ha estado marcada por una pandemia que sigue generando retos de manera diaria, particularmente en lo que se refiere a la cadena de suministro y al desarrollo de videojuegos», dice a este periódico Óscar del Moral, director de Koch Media, una de las desarrolladoras y distribuidoras más importantes de Europa.

La experiencia audiovisual de ‘Get Back’, el documental que muestra el proceso de creación de ‘Let it be’, es tan inmersiva como nos la vendían. Hace que el espectador sienta que está sentado junto a los Fab Four en el local de ensayo de una manera tan intensa, que dan ganas de levantarse del sofá para decirles que no se desanimen, que lo van a conseguir. Tenían tres semanas para grabar un disco y preparar un concierto de presentación, y estuvieron al borde de estrellarse. Claro está que no lo hicieron, pero ahora sabemos lo mucho que les costó.

Dice Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1970) que la única forma de no marearse en un tiempo tan aturdidor como el que vivimos es levantar el vuelo y observar las cosas con vista de águila. Fijarse no en la polvareda de la actualidad (tan distinta del presente), sino en las causas últimas de lo que sucede. Esto es: tratar de definir las grandes corrientes que nos arrastran a un lugar u otro, tratar de desvelar las ideas maestras de nuestra época. Con ese ánimo, asegura, ha alumbrado todos los artículos que ha recopilado en 'Enmienda a la totalidad' (Homo Legens), un libro en el que saca a relucir su mirada antimoderna y tradicional, de la que siempre hace bandera.