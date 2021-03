Últimas noticias del lunes, 29 de marzo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de España Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El mejor resumen de las noticias de última hora del día 29 de marzo del 2021 en ABC.es. Descubre las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del lunes, 29, marzo aquí mismo:

La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Iberoamérica y para el Caribe, Cristina Gallach, ha ampliado su gira centroamericana para realizar una visita de dos días a Venezuela, según informa el gabinete que dirige Arancha González Laya en un comunicado.

La Comunidad Valenciana ha iniciado las fiestas de Semana Santa con numerosas restricciones para evitar una posible cuarta ola del coronavirus. De hecho, la región ha implantado las limitaciones más duras de España y las alargará hasta el próximo 12 de abril.

¿Usted qué estaría dispuesto a hacer por un millón de euros al año? Puigdemont, unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. Percibe esta cifra a través del llamado Consell de la República, un ente vacío de atribuciones y que hace referencia a algo que no existe. Los 92.000 suscritos a la entelequia aportan un mínimo de diez euros anuales y el fugado dispone del montante sin rendir cuentas ante nadie, y no quiere que Esquerra tenga voz ni voto para exigirle transparencia. Puigdemont quiere conservar intacto este 'chiringuito', por el que ingresa sin hacer nada. También tiene un sueldo como eurodiputado de 9.000 euros mensuales, más 4.000 en dietas. La pretensión de Esquerra de coliderar el Consell es una condición inaceptable para el expresidente, que de momento no ve ningún incentivo para investir a Aragonès.

La ausencia de Juanma Moreno en el congreso del PP de Sevilla tuvo un efecto amplificador de la crisis interna abierta en el partido por su división en esa provincia. El presidente del PP andaluz quiso que todo el mundo viera su disconformidad con un congreso en el que había ganado la candidata apoyada por Génova, Virginia Pérez, frente al aspirante que contó con el respaldo de la dirección regional, y sobre todo con la promoción de Javier Arenas, un elemento clave en todo este enredo. Al final, la foto que iba a ser de unidad se frustró al autoexcluirse una parte del partido y en Génova no ocultaron su malestar por un desplante que ven dañino sobre todo para la marca del PP.

A juzgar por las cifras, no puede decirse que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, haya dejado una huella precisamente profunda durante su paso por el Gobierno: una ley redactada pero no en vigor, solo dos reales decretos-leyes y una agenda con menos de diez actos conforman su balance. Su mayor logro se limita a la influencia y presión ejercidas sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para condicionar sus políticas y, sobre todo, sus alianzas parlamentarias. Una labor desarrollada en la sombra, basada en pulsos alejados de luz y taquígrafos que es justo lo contrario de lo que Iglesias defendía cuando aterrizó en el Congreso allá en el año 2015.

«No se puede permitir que personajes de relevancia pública trasladen una imagen equivocada a la ciudadanía y hagan ostentación de sus viajes». La Generalitat Valenciana abrirá un expediente informativo al futbolista del Real Madrid Marcelo, quien este domingo ha difundido a través de las redes sociales imágenes junto a su familia en una de las playas de la capital del Turia.