Día clave y momento cumbre en el choque de trenes entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Los acontecimientos se aceleran y, salvo acuerdo in extremis , el Ejecutivo de Pedro Sánchez se prepara para actuar en la región tras el choque frontal con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Los nuevos por casos de coronavirus mantuvieron los niveles del día anterior en prácticamente todas las autonomías, de las cuales Madrid sigue acaparando titules, por seguir siendo el epicentro de la pandemia en España y por el conflicto todavía abierto con el Gobierno central. La tónica general es que descienden ligeramente los nuevos contagios, excepto en Cantabria, Murcia, Navarra y País Vasco, pero aumentan en casi todas las regiones el número de ingresos hospitalarios, según los datos oficiales facilitados por algunas comunidades en las que, entre otras, no figura Madrid, que continúa con sus diferencias con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Josiah McIntyre, un niño de 6 años, ha fallecido en Texas solo una semana después de contraer una ameba «comecerebros» , un organismo unicelular que se encuentra comúnmente en agua dulce templada, según informa The Sun.

El Gobierno ha asegurado que actuará «en consecuencia» si el Ejecutivo madrileño no endurece las medidas para luchar contra el Covid-19, y tiene en sus manos instrumentos jurídicos para intervenir en la Comunidad , desde el decreto de nueva normalidad a la declaración del estado de alarma en la región.

El Santoral Cristiano celebra hoy, lunes 28 de septiembre del 2020 el Santo de San Lorenzo Ruiz , entre otros.

El Foro de la Profesión Médica desmintió este lunes que la falta de médicos en España sea la causa de los problemas de contratación para afrontar la situación actual por la pandemia. Así respondía este colectivo a las declaraciones de algunos responsables políticos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, que el pasado lunes aseguró: «Faltan médicos y enfermos. No hay médicos en España, no nos podemos engañar, porque no hay oferta educativa».

Las autoridades australianas continúan este lunes trasladando mar adentro los cadáveres de unas 380 ballenas piloto que murieron tras quedar varadas la semana pasada en una remota zona de la isla de Tasmania, en el sureste del país.