El tenor español Plácido Domingo será distinguido el próximo 6 de agosto en Salzburgo con el galardón al conjunto de su "influyente" y "excepcional" carrera en la ceremonia de los premios Austríacos de Teatro Musical. La entrega de los galardones tendrá lugar en el aeropuerto W. A. Mozart de Salzburgo en un acto reducido debido a la pandemia .

En un panorama musical sobresaturado de estrellitas fugaces, Gloria Estefan pertenece a esa constelación menguante de supernovas del pop que no necesitan presentación. Sólo a los más jóvenes quizá les venga bien alguna introducción para entender la magnitud de esta leyenda de la música latina , es, además, una de las mujeres más poderosas de la industria, con una fortuna estimada en quinientos millones de dólares y un mastodóntico historial de premios y reconocimientos, nuestra Medalla de Oro de las Bellas Artes incluida. Hacía siete años que no sabíamos gran cosa de ella, pero hace unas semanas ABC charló con ella con motivo de una alborozadísima nueva canción llamada «Cuando hay amor» , que no es otra cosa que el primer adelanto del disco que publica el 13 de agosto, un homenaje a la música brasileña titulado «Brazil 305», que alude al código postal de Miami, donde vive la diva.

—¿Qué es la libertad?