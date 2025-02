Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las novedades del lunes, 24 de mayo con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

Familiares y amigos del pequeño fallecido de manera tan dramática la noche de ayer , durante las celebraciones de la consecución del título de Liga del Atlético de Madrid, se mostraban destrozados esta tarde en el Tanatorio de Getafe . Allí le velan decenas de personas, también los padres de los compañeros de su equipo, el FairPlay de Parla, donde jugó esta temporada en los equipos de Infantil A y B, junto a su hermano mellizo. Ambos iban en la furgoneta en la que Saúl B.R., de 13 años, perdía la vida y dejaba a varias familias destrozadas.

Este lunes 24 de mayo, a las 00.00 horas, entrarán en vigor las nuevas restricciones por el coronavirus en la Comunidad Valenciana. La Generalitat decidió este sábado prorrogar el grueso de las limitaciones, aunque ha flexibilizado algunas medidas a causa de la positiva evolución epidemiológica de la pandemia.

El mítico bodeguero vallisoletano Alejandro Fernández, creador del Grupo Pesquera falleció ayer a la edad de 88 años cuando pasaba unos días en Santander en compañía de una hija.

Alfredo Rodríguez , ingeniero de Montes, decano del Colegio de Castilla y León y licenciado en Ciencias Medioambientales, ha denunciado la tesis de Pedro Sánchez ante el Comité Permanente de Integridad Académica de la Universidad Camilo José Cela . Sólo en un análisis preliminar ha detectado 122 errores importantes que deberían servir para «revisar o anular» el título de doctor que esta universidad otorgó en noviembre de 2012 al actual presidente del Gobierno .

En una entrevista dada este domingo para la radio francesa Europe1, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita , desmintió a su homóloga española, Arancha González Laya, señalando que «desde que comenzó la crisis con España no he hablado con la ministra». Esta declaración se contrapone a la ofrecida en la mañana de hoy por Laya en otra entrevista en RNE, donde aseguraba que se están manteniendo contactos «de manera discreta» con el país vecino para reconducir «una situación que España no buscó y que queremos dejar atrás lo antes posible» . Por esa razón, la titular de exteriores apostó por «mirar hacia el futuro y evitar que esas escenas se reproduzcan», además de ayudar a retornar a quienes quieren volver al país vecino: «Estamos trabajando con las autoridades marroquíes para el retorno ordenado de estas personas».