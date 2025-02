Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del lunes, 24 de mayo con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

En Villafranca del Bierzo, la localidad leonesa que desde hace años se había convertido en su refugio -concretamente el Castillo-Palacio de los marqueses de Villafranca-, ha muerto Cristóbal Halffter, uno de los nombres fundamentales de la música española, de la que fue uno de sus grandes referentes. Tenía 91 años y llevaba hospitalizado varios días. Más de un centenar de composiciones, entre ellas la ópera ‘Don Quijote’, que compuso para el Teatro Real con libreto de Andrés Amorós, son el bagaje tangible del músico. Pero Halffter deja también una herencia silenciosa pero igual de poderosa; era un hombre de una gran preocupación social e intelectual, con una gran profundidad de pensamiento: «Pediremos a gritos el silencio para poder disfrutar de la música», dijo en una entrevista a ABC en el año 1993.

El Juli dio su triunfal vuelta al ruedo con una bufanda del Atlético y los madridistas consolaban sus murrias con la naturalidad de los muletazos de Juan Ortega. Morante decidió dirigir él mismo su carrera: ya se le pasará...

La conmemoración por los cinco siglos del desembarco de Cortés en el Golfo de México y su primer encuentro con el emperador Moctezuma en la ciudad de Tenochtitlán inauguraron hace tres años una ansiada efeméride que parecía, con las expectativas hinchadas, el momento soñado para cerrar viejas heridas y empezar a ver la Conquista de México con ojos menos entornados. Sin embargo, peticiones anacrónicas de perdón, malentendidos diplomáticos y la desidia de las instituciones españolas han convertido la conmemoración casi en una pesadilla.

Grace Elliott fue una mujer de un atractivo y una inteligencia fascinantes que sobrevivió al terror en la Francia de la Revolución. El pintor inglés Thomas Gainsborough la retrató en dos ocasiones, mientras crecía la leyenda sobre su vida amorosa. Grace fue amante durante cuatro años de Luis Felipe de Orleans, primo de Luis XVI y descendiente directo de Luis XIV, el Rey Sol. Pese a ello, apoyó la Revolución, fue diputado de la Convención y finalmente ejecutado por orden de Robespierre. Ha pasado a la historia por su apodo, Felipe Igualdad, surgido tras la toma de La Bastilla, en una época en la que gozaba de una enorme popularidad entre la plebe.

No cumple años Ana Belén, sino discos, o películas, o teatros. Pero dice el calendario que en esta semana cumple setenta años de biografía la chica que nació en Lavapiés, para enseguida curiosearlo todo, desde los ojos espantados de belleza, que aún tiene. La misma que ahora aúpa su juventud de décadas en un disco monumental, 'Ana Belén 70'. Hay que celebrar a Ana no porque se hace mayor sino porque existe. Si miramos despacio el horizonte, no nos sale una mujer de tanta cumbre, en lo suyo, que va del teatro a la gira, con Víctor Manuel, o sin él. Ha cantado a Lorca, ha hecho Shakespeare, Offenbach, Eurípides. Le cae la túnica de los clásicos como un trapo de moverse por casa. Canta como nadie, y de ahí Sabina repite la coña de que con esa voz única de Ana Belén no hay mérito.