Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de sociedad del lunes, 23 de noviembre del 2020

lunes, 23 de noviembre

El presidente del Gobierno ha avanzado esta tarde algunos detalles del plan nacional de vacunación que se va a presentar el próximo martes en el Consejo de Ministros. Un plan que según ha anunciado Pedro Sánchez se basará en «una única estrategia de vacunación para todo el territorio». Un proceso que arrancará en el mes de enero.

Las primeras vacunaciones contra el Covid-19 en EE.UU. ocurrirán en menos de un mes, según el máximo responsable del programa de la Administración Trump para conseguir la vacuna. Moncef Slaoui, el llamado ‘zar’ de la vacuna contra este coronavirus, fue el elegido por Donald Trump para estar al frente de la ‘Operation Warp Speed’ (‘Operación Velocidad Endiablada’), el programa creado en primavera para obtener la vacuna de la forma más rápida.

No habrá tregua política para la «ley Celaá». PP, Ciudadanos y Vox, presentes en las manifestaciones convocadas este domingo en toda España, batallarán en todos los frentes a su disposición. El primero, el judicial. Las tres formaciones acudirán al Tribunal Constitucional en cuanto el proyecto de ley esté aprobado definitivamente, ya que aún le queda pasar por el Senado y volver al Congreso. Pero el PP, además, recurrirá a su poder autonómico para «evitar los estragos que plantea la Lomloe», ha dicho el presidente del partido, Pablo Casado.

Alemania cuenta con el plan de vacunación más definido de los 27 países miembros; los ingleses serán los primeros en vacunarse por el elevado número de dosis que han adquirido; el presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido extremadamente prudente sobre cómo distribuirán la vacuna los galos. Y, en España, el próximo martes el Gobierno presentará el plan nacional.

El comienzo del mes de noviembre fue el peor momento de la segunda ola en número de fallecidos en España. Desde abril no se superaban los 2.500 muertos a la semana por coronavirus, según los datos de exceso de mortalidad extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, en la semana 45, la primera de este mes, se registraron 2.546 decesos por encima de lo previsible si no hubiera pandemia, un dato que no se veía desde mediados de abril.

Con el visto bueno del pleno del Congreso a la «ley Celaá», el Gobierno puso en marcha el pasado jueves su calendario ideológico. Una agenda que quedó bien trazada dos días después de las elecciones del 10-N con aquel singular abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. Con ese «acuerdo progresista» de Gobierno, comenzó entonces la deriva ideológica del Ejecutivo socialcomunista que desde entonces legisla a ciegas, sin capacidad de diálogo y de espaldas a una buena parte de la sociedad.