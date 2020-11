Últimas noticias de España hoy lunes, 23 de noviembre del 2020 El contenido más importante de hoy, lunes, 23, noviembre 2020, en las últimas noticias de España. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más variado resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 23/11/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del lunes, 23, noviembre aquí mismo:

Agentes de la Policía Nacional han trasladado este domingo a España a la etarra Natividad Jáuregui, reclamada por la Justicia española por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981, tras ser entregada por las autoridades belgas en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega Europea emitida en octubre de 2019 por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Como cada 25 de julio, este año la Interpol actualizó la edad de Antonio Anglés Martins, considerado el autor material del triple crimen de las niñas de Alcàsser. Es el único dato que oficialmente cambia en la ficha de Anglés desde que en 1993 pasó a figurar como uno de los fugitivos más buscados del mundo y sobre el que pesan los cargos de rapto, violación, asesinato, inhumación de cadáver y tenencia ilícita de armas.

España enviará un avión de vigilancia marítima y un buque oceánico a Senegal para ayudar a controlar los flujos de inmigrantes ilegales que parten desde la zona en pateras.

¡Los hombres también tienen su corazoncito! Aunque en general siempre tienen más ganas, también tienen más necesidades de sexo dictadas por una hormona, la testosterona, de la que a penas las mujeres tenemos. Pero no todo es biología, química, hormonas… también está lo psicológico y, de eso, ¡me encargo yo! Lo psicológico (en el sexo) para excitarse, para emocionarse, para querer, para acojonarse, para dictar cualquier comportamiento, en general, sobre el que el contexto pueda darte información que no cuadra con lo que esa persona hace, dice o le pasa. Lo psicológico es esa otra razón que no se ve pero que es la más poderosa a la hora de actuar o de no actuar. En el sexo hablaba hace poco, en otro artículo, sobre las reacciones típicas de las mujeres cuando un hombre tiene pérdida de erección: comprensión, ir hacia él o sentimiento de culpa con una misma por sentir que no le excitas.

Nueve entidades de izquierdas han convocado para el próximo miércoles 2 de diciembre a las 19.00 horas una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña, en Barcelona, contra la reforma educativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Lomloe o también llamada ley Celaá.

«Entró en el tanatorio como si fuera a dar una charla a la Alianza Francesa y allí fue capaz de hacerse una foto con el féretro. Esperamos a que incineraran a la niña y dijimos: ¡A por ella!». Los guardias civiles que investigaron el crimen de Asunta, hallada en una cuneta de Teo (Santiago de Compostela) la madrugada del 22 de septiembre de 2013, han vuelto la mirada a aquellos días de infarto en los que acumularon pruebas en tiempo récord para detener a sus padres: la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra. Una conmoción en la ciudad de Santiago donde el apellido Porto era sinónimo de estatus profesional y social.