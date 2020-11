Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora del lunes, 23 de noviembre del 2020 Revisa las últimas noticias del día 23 de noviembre del 2020. Infórmese la última hora de los sucesos que ocurren en ABC.es. El conciso resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del lunes, 23, noviembre aquí mismo:

Agentes de la Policía Nacional han trasladado este domingo a España a la etarra Natividad Jáuregui, reclamada por la Justicia española por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo en Bilbao en 1981, tras ser entregada por las autoridades belgas en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega Europea emitida en octubre de 2019 por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El presidente del Gobierno ha avanzado esta tarde algunos detalles del plan nacional de vacunación que se va a presentar el próximo martes en el Consejo de Ministros. Un plan que según ha anunciado Pedro Sánchez se basará en «una única estrategia de vacunación para todo el territorio». Un proceso que arrancará en el mes de enero.

Como cada 25 de julio, este año la Interpol actualizó la edad de Antonio Anglés Martins, considerado el autor material del triple crimen de las niñas de Alcàsser. Es el único dato que oficialmente cambia en la ficha de Anglés desde que en 1993 pasó a figurar como uno de los fugitivos más buscados del mundo y sobre el que pesan los cargos de rapto, violación, asesinato, inhumación de cadáver y tenencia ilícita de armas.

España enviará un avión de vigilancia marítima y un buque oceánico a Senegal para ayudar a controlar los flujos de inmigrantes ilegales que parten desde la zona en pateras.

¡Los hombres también tienen su corazoncito! Aunque en general siempre tienen más ganas, también tienen más necesidades de sexo dictadas por una hormona, la testosterona, de la que a penas las mujeres tenemos. Pero no todo es biología, química, hormonas… también está lo psicológico y, de eso, ¡me encargo yo! Lo psicológico (en el sexo) para excitarse, para emocionarse, para querer, para acojonarse, para dictar cualquier comportamiento, en general, sobre el que el contexto pueda darte información que no cuadra con lo que esa persona hace, dice o le pasa. Lo psicológico es esa otra razón que no se ve pero que es la más poderosa a la hora de actuar o de no actuar. En el sexo hablaba hace poco, en otro artículo, sobre las reacciones típicas de las mujeres cuando un hombre tiene pérdida de erección: comprensión, ir hacia él o sentimiento de culpa con una misma por sentir que no le excitas.

Las primeras vacunaciones contra el Covid-19 en EE.UU. ocurrirán en menos de un mes, según el máximo responsable del programa de la Administración Trump para conseguir la vacuna. Moncef Slaoui, el llamado ‘zar’ de la vacuna contra este coronavirus, fue el elegido por Donald Trump para estar al frente de la ‘Operation Warp Speed’ (‘Operación Velocidad Endiablada’), el programa creado en primavera para obtener la vacuna de la forma más rápida.