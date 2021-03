Últimas noticias de historia hoy lunes, 22 de marzo del 2021 Averigua las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 22 de marzo del 2021 en ABC.es. Descubre las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Actualizado: 22/03/2021 17:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día lunes, 22 de marzo en el mundo y en España:

No es el relativismo propio del ingenuo o del cobarde; por mucho que provoque comezón, la historia no adquiere un tono único a lo largo de los años. Y esa es, precisamente, una de sus facetas que más relumbran. Nuestra España no esta exenta de esta máxima. En efecto, querido lector, por más que se repita que arribamos a la Guerra Civil por culpa de un reducido grupo de causas, la verdad es que hubo otras muchas que nos han pasado por alto. Por descontado, lo mismo sucede con personajes como Manuel Azaña, protagonista el otro día en los medios después de que su tumba fuera visitada por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Incluso al hablar de este icono podemos hacer referencia a sus bondades y a sus no tan bondades, como bien explica a ABC Alberto de Frutos, periodista, divulgador histórico y autor de una infinidad de obras sobre el conflicto fratricida como su última (y superventas) «30 paisajes de la Guerra Civil», de la que es coautor.