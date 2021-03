Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de deportes del lunes, 22 de marzo del 2021 Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 22 de marzo del 2021 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del lunes, 22 de marzo que no te deberías perder, como estos:

Xabi Alonso podría tener decidido el siguiente paso en su carrera como entrenador, regresando a la Bundesliga, donde ya compitió como jugador con la camiseta del Bayern Múnich. Según avanzó el diario alemán 'Bild' este lunes, el Borussia Monchengladbach ha elegido al tolosarra para sustituir en su banquillo a Marco Rose, que abandonará dicho club el próximo verano para hacerse cargo del Borussia Dortmund.

«Los doctores me han aconsejado que lo más prudente era no tomar parte en el Gran Premio de Qatar», así confirmó Marc Márquez que todavía le falta un poco para subirse a una Honda con todas las condiciones propicias para afrontar una carrera de MotoGP. El piloto va dando pasos y se acerca a ese momento, pero, por el momento, parece más prudente esperar unos días más y no tomará la salida del gran premio que inaugura el Mundial de 2021 en Qatar este próximo fin de semana y tampoco de la que viene.

Por muchas críticas que haya recibido tras la eliminación europea, José Mourinho se mantiene fiel a su estilo. El Tottenham dejó atrás el desastre continental con una victoria este domingo ante el Aston Villa (0-2) y el ténico luso, más allá de disfrutar el triunfo, lo aprovechó para apretar a algunas de sus estrellas como Dele Alli y Gareth Bale.

Luca de Meo (Milán, 53 años) se encuentra en un hotel de Barcelona donde la conexión wifi funciona regular para charlar con una docena de medios internacionales, entre los que se encuentra ABC. Es un tipo ocupado con la agenda siempre al límite. De Meo ha dirigido Seat, Lancia, Fiat y Alfa Romeo, y también ha tenido responsabilidades en Toyota y Volkswagen. Ahora manda en Renault. Y de la mano de la multinacional francesa, ha rescatado para la Fórmula 1 a Alpine, la división de coches deportivos. Con Alpine regresará a la Fórmula 1 Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo y tres subcampeón que ha transitado durante los dos últimos años por diversas modalidades del automovilismo antes de volver a su hábitat natural. Este domingo empieza la temporada de F1 con la carrera en Bahréin. Y tanto Alpine como Alonso esperan lo mejor en su reencuentro.

El tenista español Rafa Nadal participará en el Barcelona Open Banc Sabadell, que se disputará del 17 al 25 de abril, en busca de su decimosegundo título en un torneo del que ya es leyenda y cuya pista central lleva su nombre.