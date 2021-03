Últimas noticias del lunes, 22 de marzo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de deportes El contenido más fundamental de hoy, lunes, 22, marzo 2021, en las últimas noticias de deportes. Conoce la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el perfecto resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 22/03/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del lunes, 22 de marzo con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Apenas una semana después de protagonizar la gran sorpresa de las elminatorias, cayendo eliminada por el Oporto en los octavos de final de la Champions League, la Juventus ha dicho prácticamente adiós a la posibilidad de revalidar el título en la liga italiana. El conjunto de Turín perdió este domingo también por sorpresa ante el Benevento, equipo que lucha por evitar el descenso, y se queda a diez puntos del Inter de Milán, líder destacado, con once partidos por jugar.

Extraño, casi surrealista. El enfado es enorme en el ámbito del triunfo del Real Madrid en Balaídos. Una victoria agridulce, triunfal pero con la sospecha en la mente, generadora de optimismo pero con resquemor en la cabeza. La lucha por la Liga continuaba para el equipo de Zidane, con la preocupación de un segmento, el arbitral, del que no se fían ni un pelo. El éxito del conjunto blanco en Vigo no dejó tranquilo al club. Al contrario, el enojo superaba la importancia del 1-3. Algo sucede cuando un equipo que ha ganado a domicilio está indignado. No es normal. Y todo fue por la nefasta actuación de Melero López. El excelso Karim Benzema, Modric, Kroos, todos están soliviantados. Solo el acierto del Real Madrid y el desacierto del Celta impidieron que el encuentro acabara en empate. Es lo que reflexiona la entidad del Bernabéu. Melero hizo todo lo posible para que el campeón no venciera en Galicia.

Vuelven a unos Juegos, cita que no se pierden de forma consecutiva desde Londres 2012, lugar y razón de tan buenos momentos. Allí, la selección femenina de balonmano firmó una de las historias más bonitas de la cita olímpica, con un bronce atrapado por garra y corazón a una Corea del Sur que las obligó a dejarse todo en la pista con dos prórrogas de infarto. Y eso que habían sido las surcoreanas las que, en el partido inaugural, enturbiaran la ilusión del grupo, con aquel 31-27 fruto más del miedo escénico de la falta de calidad. Pero la selección dio lo que se necesitaba, todo, en el partido donde se jugaba la gloria. Sí, dos prórrogas, sufrimiento a raudales, pero su nombre tallado para siempre en una medalla olímpica. Por el momento, la única que tiene el balonmano español en la vitrina de las féminas.

Tenían sobre su cabeza toda la presión que les había puesto el sábado el Real Madrid con su victoria en Vigo y Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona no fallaron. Ambos ganaron sus partidos, aunque de forma muy diferente: con apuros los rojiblancos ante el Alavés (1-0), y goleando los de Koeman a la Real Sociedad (1-6).

«¡Cuánto pesa esta corona!» exclamaba Macbeth en palabras del ‘bardo inmortal’. Una frase que, sin los tintes dramáticos de la obra literaria, ejemplifica a la perfección la temporada de Los Ángeles Lakers, un equipo que mientras defiende título de la NBA es perseguido por un asfixiante calendario, por las dudas que genera la búsqueda de una nueva identidad y por las lesiones. Si los californianos han convivido en el último mes con la baja de Anthony Davis, su segundo mejor jugador y lesionado en febrero en el tendón de Aquiles, en la noche del sábado, se confirmó su mal fario. Salomon Hill, alero de los Atlanta Haws, se abalanzó sobre un balón dividido y, por el camino, se llevó el tobillo de LeBron James. El jugador de 36 años, figura emblemática de la liga tanto en lo deportivo como en lo social y que estaba cuajando una extraordinaria temporada, será baja indefinida por un esguince de tobillo en el momento crucial de la temporada, en el que los angelinos se jugarán parte de su devenir en ella.