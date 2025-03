Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del lunes, 21, diciembre aquí mismo:

El PSOE volverá a ganar las elecciones generales, con una estimación de voto del 29,5 por ciento, aunque sigue su ligera tendencia a la baja, y vuelve a caer, en este caso nueve décimas, según el barómetro del CIS de diciembre. También retrocede Unidas Podemos: seis décimas menos en el último mes. Sin embargo, el centro-derecha gana fuerza y suben los tres partidos: el PP se sitúa en un 19,2 por ciento (seis décimas más), Vox sube hasta el 14 por ciento (ocho décimas más), y Ciudadanos logra un 10,5 por ciento (un punto más). En total, el centro-derecha sube 2,4 puntos en un mes.

1. España se inhibe en lo que decida Bruselas y no suspende los vuelos con Reino Unido. España renuncia por el momento a actuar con el mismo criterio que las grandes potencias de la Unión Europea y decidió ayer no cancelar los vuelos con Reino Unido pese a la detección de la nueva cepa del coronavirus. El Gobierno anunció a última hora de la tarde que reforzará el control de las pruebas PCR a los viajeros procedentes del país pero no cerrará las fronteras por ahora. El Gobierno de Pedro Sánchez había pedido este domingo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que dieran «una respuesta comunitaria» para impedir los vuelos desde Reino Unido. Lo hacía después de que Bélgica, Países Bajos e Italia decidiesen anticiparse y cortar sus conexiones aéreas con Reino Unido. Durante la tarde se produjeron reuniones de alto nivel a instancias del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Pero en el intervalo de tiempo transcurrido entre la petición de España y esa posición común que no llegaba, otros países se blindaban y cerraban también sus fronteras con Berlín.

«Me han identificado por mi color de piel u otros rasgos físicos sin una razón objetiva». El bocadillo con esta frase la pronuncia un joven mulato con el gesto ceñido, una de las imágenes que ha utilizado el Ministerio de Igualdad en una campaña lanzada este fin de semana vía twiter contra la «eliminación de la discriminación racial o étnica». « Te asesoramos sobre cómo denunciar », se lee en el cartel junto a un teléfono gratuito para que quienes se sientan agraviados no tengan coste a lo hora de denunciar.

La llegada a Madrid-Barajas de cientos de vuelos procedentes del Reino Unido, cuando allí se ha detectado una nueva cepa muy contagiosa del Covid-19, preocupa a las autoridades madrileñas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a solicitar formalmente que se suspendan los vuelos procedentes del Reino Unido, para evitar los riesgos . De hecho, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya le ha hecho llegar la petición al ministro Illa en conversación telefónica mantenida este mediodía.

La sostenibilidad y la movilidad son las claves del urbanismo del siglo XXI que tiene la mirada puesta en un claro objetitvo: adaptarse a las personas, sus necesidades y demandas, convirtiéndolas así en el eje central de los nuevos desarrollos . Esto supone dar un salto y dejar atrás los modelos de ciudad del siglo pasado, ya agotados y centrados en los combustibles fósiles, para comenzar a poner las primeras piedras de un urbanismo flexible que acompañe a la sociedad en los cambios y que impulse la reactivación económica . Las premisas, que parecen sencillas, intentan ponerse en práctica en el mayor proyecto urbanístico de Europa: Madrid Nuevo Norte (MNN), que se marca como tarea ser cero emisiones en el año 2050.