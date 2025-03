Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día lunes, 21 de diciembre en el mundo y en España:

El PSOE volverá a ganar las elecciones generales, con una estimación de voto del 29,5 por ciento, aunque sigue su ligera tendencia a la baja, y vuelve a caer, en este caso nueve décimas, según el barómetro del CIS de diciembre. También retrocede Unidas Podemos: seis décimas menos en el último mes. Sin embargo, el centro-derecha gana fuerza y suben los tres partidos: el PP se sitúa en un 19,2 por ciento (seis décimas más), Vox sube hasta el 14 por ciento (ocho décimas más), y Ciudadanos logra un 10,5 por ciento (un punto más). En total, el centro-derecha sube 2,4 puntos en un mes.

Todas las personas que se vacunen contra el Covid-19 en España tendrán una tarjeta o certificado de vacunación . Así lo establece el Ministerio de Sanidad en la Estrategia de Vacunación difundida este viernes. Esta cartilla, además de los datos de identificación de la persona en cuestión, incluirá el tipo de vacuna administrada y el número de lote , la fecha de administración de la primera dosis y la prevista para la segunda, el modo de contacto para consulta si se sospecha que hay una reacción adversa y una leyenda con un número telefónico al que llamar si se nota algún efecto secundario que no se contemple en el prospecto.

1. España se inhibe en lo que decida Bruselas y no suspende los vuelos con Reino Unido. España renuncia por el momento a actuar con el mismo criterio que las grandes potencias de la Unión Europea y decidió ayer no cancelar los vuelos con Reino Unido pese a la detección de la nueva cepa del coronavirus. El Gobierno anunció a última hora de la tarde que reforzará el control de las pruebas PCR a los viajeros procedentes del país pero no cerrará las fronteras por ahora. El Gobierno de Pedro Sánchez había pedido este domingo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que dieran «una respuesta comunitaria» para impedir los vuelos desde Reino Unido. Lo hacía después de que Bélgica, Países Bajos e Italia decidiesen anticiparse y cortar sus conexiones aéreas con Reino Unido. Durante la tarde se produjeron reuniones de alto nivel a instancias del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Pero en el intervalo de tiempo transcurrido entre la petición de España y esa posición común que no llegaba, otros países se blindaban y cerraban también sus fronteras con Berlín.

El Gobierno ha decidido limitar desde mañana las entradas en territorio español de ciudadanos procedentes del Reino Unido, salvo nacionales españoles o residentes en España. No es, por tanto, una suspensión total. Lo hace tras la reunión del mecanismo de crisis de la Unión Europea, que hoy ha analizado los efectos de la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido.