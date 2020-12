Últimas noticias y última hora de hoy lunes, 21, diciembre 2020 Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy. Descubre las últimas noticias del día 21 de diciembre del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día lunes, 21 de diciembre en el mundo y en España:

Ante el inminente cierre de fronteras aéreas entre España y Reino Unido debido a la nueva cepa del virus, algunos españoles que residen en el país británico han decidido organizarse en coche para llegar hasta la Península.

Los negociadores europeos y británicos constataron este domingo una vez más su incapacidad para llegar a un acuerdo, a pesar de que todos sostienen que estaban «a milímetros de conseguirlo», lo que deja a la situación entre las dos orillas del canal de La Mancha en un limbo ante el que no existen previsiones legales. Los equipos de Michel Barnier y del británico David Frost han decidido seguir trabajando este lunes, pero el Parlamento Europeo ya había advertido formalmente que no tendrá tiempo para proceder a la ratificación de un posible tratado de libre comercio para que entre en vigor el 1 de enero si no había un acuerdo antes de la medianoche del domingo.

El ministro italiano de Sanidad ofrece una cierta esperanza sobre la vacuna para combatir la nueva cepa del coronavirus detectada en diversos países europeos y también en Australia, aunque reconoce la gravedad del problema. «Es una variante –ha dicho el ministro Roberto Sperqnza- que acelera la difusión del virus, pero las primeras informaciones dicen que no parece que sea más letal, sino que produce más infectados, y esto sigue siendo un problema muy grave». Al mismo tiempo, el ministro da cierta esperanza de la eficacia de la vacuna para enfrentarse al nuevo problema: «Las primeras informaciones indican que parece que las vacunas pueden funcionar igualmente, pero se necesita información más sólida».

La nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido podría estar infectado desde hace unas semanas a ciudadanos de varios países europeos, según ha declarado este domingo el catedrático de farmaco-epidemiologia de la Universidad de Oxford, Daniel Prieto Alhambra.

La Comunidad Valenciana estrena este lunes 21 de diciembre nuevas restricciones por el coronavirus que estarán vigentes, como mínimo, hasta el 15 de enero y que pretenden contener una escalada de contagios que esta semana ha marcado cifras récord.

España renuncia por el momento a actuar con el mismo criterio que las grandes potencias de la Unión Europea y decidió ayer no cancelar los vuelos con Reino Unido pese a la detección de la nueva cepa del coronavirus. El Gobierno anunció a última hora de la tarde que reforzará el control de las pruebas PCR a los viajeros procedentes del país pero no cerrará las fronteras por ahora.