«Veinte años. Larga ha sido la espera. Demasiado larga. He resistido porque me esperaba a mí, porque me quería a mí, porque sabía que esperar era sobrevivir. Porque miraba por mis ojos, no por los tuyos. Soy veinte años mayor y veinte años mejor». Son palabras de Penélope, la mujer creada por Homero, hace más de 2.800 años, en su poema «Odisea», y que durante dos décadas esperó la vuelta de su marido y sorteó su destino tejiendo y destejiendo. El miércoles, Penélope revivirá de la mano de Belén Rueda, que la encarnará en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, en una versión de Magüi Mira, en lo que supondrá el debut de la actriz en el monumental teatro romano.

