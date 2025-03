Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los lectores. Todas las últimas horas del lunes, 17 de enero con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Si existe una obra cumbre del gótico en España es, sin dudarlo, la catedral de Burgos, inmersa en la celebración de su octavo centenario. Pero no muy lejos de esta joya arquitectónica, a 40 kilómetros de la ciudad, entre los pequeños ríos Odra y Brullés, en pleno páramo burgalés, se erige sin complejos el templo que se considera el germen del estilo gótico en la provincia , y por extensión, en el reino de Castilla, levantado allá por la segunda mitad del siglo XIII. Se trata de la iglesia de Santiago de Apóstol de Villamorón , uno de tantos municipios que adolecen del mal de la despoblación y cuyo valor, además de considerarse el ‘introductor’ del estilo que se impuso en Europa occidental en la tardía Edad Media, se debe a que sirvió de prototipo a las llamadas iglesias ‘fernandinas’ andaluzas levantadas durante la Reconquista.

«Para que yo me vacune tienen que desarrollar una vacuna que me dé confianza. Las que ahora hay no me la dan. He visto que hay una española que están testando, que están creando con tiempo. Esa sí me la podría llegar a poner». Son las palabras de Patricia Fernández, una joven de 30 años que ha decidido no ponerse la vacuna contra el Covid-19 . Además de la desconfianza que asegura que le genera la inyección contra el virus, confiaba en que la enfermedad para ella no fuera más que una gripe . Y lo ha comprobado, pues afortunadamente el virus en su cuerpo no ha cometido los estragos que podría haber causado. «Siendo asmática, lo he pasado como una gripe. No me ha pasado nada. Y a mi círculo cercano tampoco», justifica, aunque subraya que no le parece mal que el resto de personas de vacunen. «Yo respeto todas las opiniones y quiero que también se respete la mía: mientras la vacuna no sea obligatoria tengo libertad para no ponérmela».

La Asamblea Nacional (AN) aprobó la tarde del domingo por 215 votos a favor, 58 en contra y 7 abstenciones el nuevo pasaporte de vacunación , concebido por el gobierno de Emmanuel Macron para intentar «obligar» a los antivacunas, «fastidiándolos» o «jodiéndolos» .