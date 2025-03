Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del lunes, 17 de enero que no te puedes perder, como estos:

Ni siquiera el final del partido aplacó los ánimos entre sevillistas y béticos. Los primeros, porque se sentían perjudicados al haber tenido que jugar sin Jordán y con el susto aún en el cuerpo; los segundos, porque demostraron poca elegancia en la celebración del pase que les clasifica para cuartos de Copa.

Tremendo enfado de Lopetegui en la sala de prensa después de la eliminatoria de Copa del Rey entre el Betis y el Sevilla. El entrenador hispalense se encendió cuando se le comentó que varios jugadores del Betis le acusaron de haber incitadol a Joan Jordán a tirarse al césped y a simular un mareo antes de que el partido se suspendiera el sábado. «En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y aquí pone el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable aquí. Hay que poner el foco en cómo está en Joan Jordán, que no está aquí, que estaba mareado, con 16/13 de tensión. Me parece lamentable que compañeros hagan comentarios y vosotros también, es que, se trata de condeno o no condeno lo que sucedió, es blanco o negro y me toca los cojones. Luego nos quejamos cuando decimos es que llevaba una minifalda cuando la violaron ».

Australia y Novak Djokovic quedarán para siempre marcados por una unión indeleble que ha pasado de un idilio maravilloso a una dolorosa ruptura. El serbio abandonó en la noche del sábado el país con una carta de deportación después de que un Tribunal Federal confirmara la revocación de su visado, anulando su apelación y su último intento por permanecer en el país para jugar el Abierto de Australia.

Con el pitido final, la sonrisa mayor era la de Courtois . Inédito durante toda la final , su momento llegó en el minuto 87. El penalti y la expulsión de Militao dejaba al Madrid en una situación incómoda. Si Raúl García ponía ese balón en la red, al equipo blanco le esperaba un epílogo de final insospechado, visto lo visto hasta entonces, pero el belga sofocó el incendio con un pie gigante que evitó una posible prórroga. «El penalti es ahí ahí, estaba entre la derecha y el medio. Me tiré a la derecha, pero dejé el pie y tuve reflejos para sacarla. Si mete el penalti hubieran quedado siete u ocho minutos de infarto. Nosotros con diez jugadores y ellos todos arriba. Menos mal que no fue así», explicó el guardameta nada más acabar el partido.

En 2016, cerrado el círculo virtuoso de completar los cuatro Grand Slams, Novak Djokovic se quedó vacío. Pululó por el circuito con más frustraciones que éxitos, primeras rondas y derrotas sorprendentes. Había tenis, descomunal, siempre lo hubo, pero faltaba algo que lo motivara . Le costó al serbio encontrarlo, pero los dos colosos que tenía por encima se convirtieron en su nuevo reclamo: pondría su nombre a todos los récords que se apellidaran Nadal o Federer.

Después de tanto padecimiento con la pandemia, de estar añorando meses y meses el regreso de los aficionados a los estadios, de lamentar la falta de calor en los campos por el maldito virus, el Betis-Sevilla de los octavos de final de la Copa del Rey se disputó sin gente en las gradas. Escenario vacío y triste , lamentable visión para el mundo del fútbol por la sinrazón de un mentecato que honró a la estupidez humana con el lanzamiento de una barra contra un futbolista.