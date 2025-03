Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día lunes, 17 de enero en el mundo y en España:

El Partido Popular estaría ahora mismo cerca de la mayoría absoluta en las elecciones de Castilla y León , según el último barómetro de GAD3 , que ABC publicará mañana, lunes. El partido de Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco sumaría más en esa región que toda la izquierda junta en este momento, lo que podría permitirle gobernar en solitario después del 13 de febrero.

Ni siquiera el final del partido aplacó los ánimos entre sevillistas y béticos. Los primeros, porque se sentían perjudicados al haber tenido que jugar sin Jordán y con el susto aún en el cuerpo; los segundos, porque demostraron poca elegancia en la celebración del pase que les clasifica para cuartos de Copa.

Tremendo enfado de Lopetegui en la sala de prensa después de la eliminatoria de Copa del Rey entre el Betis y el Sevilla. El entrenador hispalense se encendió cuando se le comentó que varios jugadores del Betis le acusaron de haber incitadol a Joan Jordán a tirarse al césped y a simular un mareo antes de que el partido se suspendiera el sábado. «En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y aquí pone el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable aquí. Hay que poner el foco en cómo está en Joan Jordán, que no está aquí, que estaba mareado, con 16/13 de tensión. Me parece lamentable que compañeros hagan comentarios y vosotros también, es que, se trata de condeno o no condeno lo que sucedió, es blanco o negro y me toca los cojones. Luego nos quejamos cuando decimos es que llevaba una minifalda cuando la violaron ».

A menos de cuatro semanas para las elecciones autonómicas de Castilla y León, el PP estaría rozando la mayoría absoluta en las Cortes regionales, y sumaría más procuradores que toda la izquierda junta , un dato clave en estos comicios, pues de esa manera Vox perdería peso político en unas futuras negociaciones. Según el último barómetro de GAD3 para ABC sobre las elecciones del 13 de febrero, el PP afronta la campaña con una estimación de voto que supera la barrera del 40 por ciento, un porcentaje al alcance de muy pocos en la política actual.

El 23 de febrero de 2014 las tropas rusas invadieron Crimea y provocaron una fuerte reacción de la comunidad internacional, singularmente de Estados Unidos y la OTAN, que amenazaron con sanciones inmediatas. Tres días después, el 26 de febrero, el ministro de Defensa de Putin, Sergei Shoigu , que sigue en el cargo, dijo que su país estaba pensando expandir su presencia militar en varios países, incluyendo Venezuela, Cuba y Nicaragua, como entonces informó la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Unos días más tarde se extendía la alarma sobre el control que los «hombrecillos verdes» tomaban del este de Ucrania, donde se establecería la prorrusa República Popular de Donetsk, con el tiempo solo reconocida por algunos países satélites de Moscú.