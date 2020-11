Últimas noticias de sociedad hoy lunes, 16 de noviembre del 2020 El contenido más relevante de hoy, lunes, 16, noviembre 2020, en las últimas noticias de sociedad. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más práctico resumen de noticias de hoy.

El pasado viernes, cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados el dictamen del proyecto educativo del Gobierno, la Lomloe, más conocido como « ley Celaá», la diputada socialista Mari Luz Martínez Seijo, acusó a la oposición de «generar un clima de suspicacia y sospecha sobre la viabilidad de la ley». Algo parecido dijo este domingo el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en Twitter: «Estamos recibiendo emails de personas preocupadas por la Ley de Educación. Su preocupación parece provenir de haber sido desinformadas sobre varios elementos que se repiten». Y para «resolverlo», el partido morado recurrió a un documento que pretende ayudar a esos ciudadanos «desinformados». Pero parece que no es solo la oposición, la comunidad educativa o la calle los que están preocupados por la tramitación de la «ley Celaá», en concreto, si se está haciendo con el suficiente consenso social y político.

Una comunidad autónoma acapara ahora titulares que no acostumbró en la primera oleada del conoravirus. Asturias presumió de «milagro» la pasada primavera cuando se zafó del golpe del Covid-19 (llegó a ser la región europea con menor incidencia acumulada de contagios), así que, como dicen buena parte de los profesionales en esta región, y también los ciudadanos en la calle, la población se «relajó», dejó pasar a miles de turistas en verano y aquellos mimbres provocaron que ayer fuera un día de récord negativo en el Principado: más de cien hospitalizaciones y 21 muertos en 24 horas. La buena noticia es que los contagios bajaron por primera vez en dos semanas y fueron 423 los nuevos casos diagnosticados. Sirva una comparativa: desde el 31 de octubre la pandemia se ha llevado la vida de 232 personas en Asturias. Las muertes se están produciendo fuera de las residencias de ancianos, porque de ellos, ocho eran usuarios de estos centros.

Con gran parte de la comunidad educativa en contra, la « ley Celaá» avanza a toda velocidad en el Congreso. El próximo jueves se debatirá en Pleno, pasará al Senado y luego volverá a la Cámara Baja para convertirse en ley definitivamente.

Los sanitarios españoles no volverán a verse obligados a usar bolsas de basura para protegerse. Al menos, esa es la percepción general que tienen viendo la reserva estratégica de material de la que disponen las comunidades autónomas para hacer frente al Covid-19, aunque esta no es igual -ni siquiera parecida- entre las distintas regiones de España. Mientras hay autonomías que cuentan con stock para afrontar la lucha contra el coronavirus durante los próximos ocho meses, hay otras que apenas tienen reservas de material para ocho semanas.

Isaac Asimov imaginó en el libro Anochecer un planeta que no conocía la oscuridad, en el que las estrellas solo se vieran una vez cada 2.049 años. Hoy no hay que hacer un gran esfuerzo para fantasear con una situación similar en la Tierra aunque, a diferencia de la obra de ciencia ficción, el motivo que impide ver el firmamento no es la existencia de seis soles, sino la iluminación artificial que el hombre ha ido tejiendo en sus ciudades. Más del 99% de las poblaciones estadounidenses y europeas viven bajo cielos contaminados lumínicamente.