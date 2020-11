Últimas noticias de deportes hoy lunes, 16 de noviembre del 2020 Lee las últimas noticias del día 16 de noviembre del 2020. Entérese la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El escueto resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los lectores. Todas las novedades del lunes, 16 de noviembre con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Ray Clemence, quien fuera portero de la selección inglesa, el Liverpool y el Tottenham Hotspur entre los 60 y los 80, ha fallecido este domingo a los 72 años.

Tiger Woods hizo este domingo, durante la cuarta y última jornada del Masters, su peor resultado de siempre en un hoyo en un torneo del PGA Tour al completar con 10 golpes (+7) el par 3 del 12 en el Augusta National, en el que se fue hasta tres veces al agua.

Es, desde hace varias temporadas, uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene 21 años -22 en diciembre-, juega en el PSG y varios grandes clubes europeos están atentos a su renovación con el conjunto francés, entre ellos el Real Madrid. Hablamos de Kylian Mbappé. El club blanco, de hecho, ya estuvo cerca de ficharle en 2017, pero finalmente el PSG cerró su cesión con compra obligatoria posterior el mismo verano que incorporó a Neymar. Sin embargo, según se ha conocido ahora, el Barcelona también estuvo cerca de cerrar su traspaso.

Zidane ve la luz al final del túnel de bajas que asoló a su plantilla. Nacho y Odriozola se sumarán esta semana a Carvajal en el capítulo de altas para atacar las dos importantes batallas que tendrá el Real Madrid en el regreso de las competiciones de clubes, frente al Villarreal y el Inter. El lateral derecho, que Lucas cubrió bien ante la horfandad de los especialistas de ese puesto, volverá a contar con su patrón titular, Carvajal, y con los otros dos defensas que pueden jugar en ese flanco.

Al tiempo que España se desesperaba por marcar un gol ante Suiza, que llegó a ultimísima hora y gracias, circulaba un mensaje demoledor por las redes en donde se comparaba la delantera de la selección del sábado (Olmo, Oyarzabal y Ferran Torres) con otros tridentes de rivales europeos. Alemania juega con Sané, Werner y Gnabry; Francia tiene a Griezmann, Giroud y Mbappé; Portugal presume con Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Bernardo Silva; en Inglaterra se juntan Sterling, Sancho y Kane; y Hazard, De Bruyne y Lukaku dan brillo a la alegre Bélgica. Vaya por delante que la comparación no pretende cuestionar a esos atacantes españoles, pues bien buenos que son, pero sí busca poner blanco sobre negro y evidenciar que a esta selección le faltan referencias, jugadores que marquen las diferencias y, ya de paso, algún que otro golito, pues con jugar bien no basta. Luis Enrique, algo tendrá que los demás no saben ver, dice que le encanta su equipo, pero lo cierto es que España lleva tres partidos sin ganar y solo seis triunfos en las 13 tardes con el asturiano de técnico, normalizada la derrota sin que a nadie le sorprenda ya. «No me preocupan los resultados porque me gusta lo que veo. A mí España me divierte y creo que vamos en el buen camino», apunta el entrenador, a quien se le empieza a intuir cierta tensión con las preguntas agoreras de las ruedas de prensa.