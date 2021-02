Últimas noticias del lunes, 15 de febrero del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de sociedad Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en sociedad. Descubre las últimas noticias del día 15 de febrero del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

«Si traes a un amigo, te damos un bono de regalo». Mediante esta oferta, como si de la compra de un electrodoméstico se tratara, Lorena García llegó a través de una amiga hasta Crio-Cord, un banco de células madre procedentes del cordón umbilical, donde congeló cuatro muestras de los tejidos y de la sangre del cordón de su hijo como método de prevención, por si en el futuro lo necesita para curar una enfermedad.

Mientras el sector turístico se ahoga con las restricciones por el coronavirus y pide un plan de choque económico y sanitario para reactivar la economía de las Islas, la última iniciativa del Consell insular de Mallorca es salir al rescate de empresarios y entidades con un paquete de ayudas destinadas únicamente a aquellos que hablen en catalán.

El miedo a que las células del cordón umbilical de su hija no estén en buenas condiciones inunda los pensamientos de Luis Daniel Martín. Decidió congelar las muestras con Crio-Cord porque sufre un tipo de leucemia rara que requiere de trasplante de células madre. Pero la última comunicación que recibió de la empresa fue la de la recepción del pago y de los tejidos y desde entonces, y con la quiebra de la compañía, no sabe si podrá disponer de las células cuando las necesite. «Quiero que mi hija tenga un padre el mayor número de años posible. Lamento que esto suceda y tengo miedo porque mi hija se puede quedar sin papá pronto», lamenta. Intenta ser optimista, dice, pero cada día que pasa juega en su contra. «Tengo 47 años y no me quiero morir. Mi última bala en la recámara es esta», clama.

San Juan Cancuc, un municipio que aglutina una población censada de alrededor de 30.000 personas, no está por la labor de recibir la vacuna. Tan sólo dos habitantes han aceptado inmunizarse voluntariamente entretanto el resto no pretende aceptar ningún plazo registrado, ni siquiera para la población anciana, en el Plan Nacional de vacunación cuando arribe a Chiapas, el Estado sureño mexicano limítrofe con Guatemala.

La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, ha anunciado en una entrevista publicada este fin de semana que el miércoles, en la próxima reunión del colegio de comisarios, el equivalente a un consejo de ministros, se van a poner en marcha nuevas reglas para acelerar la aprobación de las vacunas para luchar contra las variantes del virus del Covid-19 que pudieran aparecer. Con la experiencia de este primer año de gestión compleja de la pandemia, el ejecutivo comunitario pretende poner en marcha un programa de biodefensa que incluye la creación de una autoridad para respuestas sanitarias similar a la que existe en Estados Unidos, para que «Europa esté mejor preparada para el futuro».

El vertido minero de Aznalcóllar dejó una lengua tóxica kilométrica que por poco arrasa de zinc, cadmio y arsénico las preciadas marismas de Doñana. Fue uno de los mayores desastres ecológicos de la historia reciente de España. Pero más de dos décadas después, la empresa responsable sigue sin pagar la factura de daños. Tampoco hubo castigos penales, al igual que ocurrió con el vertido del Golfo de México de la DeepWater Horizon, el desastre de Bhopal o el de Fukushima. La dificultad para condenar a los responsables de las grandes catástrofes ambientales está impulsando la creación de un nuevo delito: el ecocidio, la destrucción de los ecosistemas. En España, confirman fuentes ministeriales a ABC, el Gobierno está estudiando incluirlo en el Código Penal.