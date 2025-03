Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día lunes, 14 de junio en el mundo y en España:

Más de 400.000 personas piden a Emmanuel Macron que haga posible, a través del Ministerio de Justicia, la absolución / sobreseimiento de Valérie Bacot (41 años), que asesinó a su padrastro y esposo, padre de sus tres hijos, tras varias décadas de incesto, prostitución forzada, violencias, que pudieran costarle una condena a cadena perpetua. El juicio se produce el próximo 21 de junio.

Desde hace unos días a Julia (nombre ficticio, porque quiere evitar ser identificada en su trabajo) le cuesta conciliar el sueño por las noches. En concreto, desde el pasado martes, cuando su empresa le comunicó que en las próximas semanas tendrá que volver presencialmente a la oficina , tras más de un año trabajando desde el despacho que montó al poco de empezar el confinamiento por la pandemia en su casa. «Compré un ordenador de sobremesa y una silla de oficina para no notar la diferencia y al final lo que he notado es que trabajo mucho mejor así y aprovecho más el tiempo», explica. Pero aunque sea más o menos productiva desde el hogar, sus jefes tienen claro que quieren que su negocio vuelva a ser el que era en época prepandémica , por lo que, aunque aún pueda alargarlo algo de tiempo, no le quedará más remedio que retornar.

Con la llegada de la inmunidad de rebaño gracias a las vacunas del Covid-19, la apertura de fronteras, el fin del estado de alarma y, por consiguiente, la vuelta a la normalidad prepandémica , se nos plantea la duda de si la recuperación del trabajo presencial aporta beneficios desde un punto de vista psicológico y emocional frente al teletrabajo y cuáles serían estos.