Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del lunes, 8, noviembre aquí mismo:

El Frente Polisario reprochó este domingo al Rey marroquí, Mohamed VI, que «niegue la realidad» en referencia al discurso pronunciado el sábado por la noche, en el que el monarca alauí destacaba el reconocimiento internacional de la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española del Sahara.

Managua, la capital, amaneció este domingo en silencio y vacía. La mañana de la jornada electoral transcurrió en un ambiente de pasividad. La mayoría de los asistentes eran simpatizantes de Daniel Ortega y Rosario Murillo , y sus fieles militantes que resguardaron las urnas ante cualquier situación que se saliera del guion impuesto por el partido. En el país se les conoce como paramilitares, y son temidos debido al nivel de violencia e impunidad con el que actúan.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está a punto de confirmar este domingo un cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, concluidas unas controvertidas elecciones en las que no tuvo una real competencia, con siete aspirantes opositores detenidos.

Cuando se cumplen cien días de gobierno, el presidente Pedro Castillo no encuentra el mapa de navegación del barco llamado Perú, donde la lentitud en la toma de decisiones y declaraciones confusas han disparado el precio del dólar y ha aumentado el precio de los alimentos y del gas en medio de la pandemia

Entre el 75 y el 80 % de los franceses temen que Francia esté en «declive», palabra amable para intentar evitar el uso de otra palabra más cruda: «decadencia». Ante esa angustia nacional contenida, el recuerdo, el fantasma, la ‘momia»’ de Charles de Gaulle (1890 - 1970) es la figura mítica que sacan en procesión los partidos y personalidades que prometen salvar la nación tras la próxima elección presidencial.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, atacó con dureza este domingo el proceso electoral celebrado durante ese mismo día en Nicaragua, en el que el líder sandinista Ricardo Noriega se buscaba asegurar su cuarto mandato consecutivo. Cuando todavía no se conocían los resultados de una elección calificada de fraudulenta por parte de la Organización de Estados Americanos y buena parte de los países occidentales, Biden aseguró que Ortega y su mujer -la vicepresidenta del país, Rosario Murillo- « han orquestado una pantomima de elección que no fue ni libre ni justa, y sobre todo no democrática».