Últimas noticias de cultura hoy lunes, 5 de abril del 2021

Aquí, los titulares del día

Su talento está detrás de muchas de nuestras canciones favoritas, pero no conocemos sus nombres. Y se han hartado. Compositores de diferentes países, muchos de ellos creadores de éxitos de alcance global, se han unido en una carta abierta que reclama el justo reconocimiento que merecen, tanto en popularidad como en beneficios económicos. El movimiento de protesta, bautizado como 'El Pacto', aglutina a compositores de prestigio internacional como Justin Tranter, Emily Warren, Ross Golan, Amy Allen, Savan Kotecha, Joel Little o Victoria Monét, que han trabajado con estrellas como Lady Gaga, Britney Spears, Ariana Grande, Dua Lipa, One Direction, Michael Bublé, Lorde, Shawn Mendes y Selena Gomez.

Doscientos años después, Charles Baudelaire (París, 1821-1867) sigue siendo ‘impresentable’: drogadicto, sifilítico, punk, putero con tentaciones sadomasoquistas, atraído por las mulatas y lesbianas, las jovencitas menores de edad, dandi que dilapida una fortuna a una velocidad suicida.